Když to tam není, tak to tam nehledej je tedy volným pokračováním knihy Suchý hadr na dně mořském, ve kterém čtenáři sledovali dětství, dospívání i jakési procitnutí hlavní hrdinky Anny. Ta se nyní vydává do Prahy, aby se odtrhla od „minulosti“ a také rodičů a mohla se postavit na své vlastní nohy. Je jasné, že to nebude jednoduché, ale Anna je opravdová hrdinka a ke všemu se dokáže postavit čelem a také s dávkou sebeironie.

Dějje rozdělen do krátkých povídek, které jsou v prvé řadě skvěle vypointované a působí hrozně mile. Navíc se u nich budete opravdu smát a často narazíte na nějaké zajímavé a netradiční spojení. Příběhy vyznívají tak, jako by je napsal sám život, působí velmi přirozeně a uvěřitelně.

Když přišel závěr této útlé knihy s krásným barevným přebalem s kufry, byla jsem až skoro smutná. Něco skončilo a já v tom okamžiku chtěla více, to se vždy nestává. Jednoduše jsem byla opravdu nadšená a už teď doufám, že bude jak audiokniha, tak taky třetí díl.

Je úplně jasné, že Když to tam není, tak to tam nehledej není žádné prvoplánové dílo, žádná slátanina, která by vznikla na koleně. Příběhy působí na jednu stranu tak běžně a každodenně, a přitom jde o něco úplně neobyčejného, lehkého a skvělého. Styl paní Chřibkové je prostě jedinečný a díky tomu je na světě takové dílo, k němuž se budete moc rádi vracet. Přesně taková ta kniha, kterou si chcete číst v létě na dece, v dopravních prostředcích nebo po večerech u kávy….

Ivana Chřibková se narodila se ve Štěpánkovicích na Opavsku. Pracoval pro kulturní rubriku opavského týdeníku Kamelot a pro deník Svoboda v Ostravě. Poté se přestěhovala do Prahy a přes 10 let pracovala pro televizi Nova. Razantně změnila svůj život přestěhováním se do španělské Andalusie, kde napsala knihu Suchý hadr na dně mořském. Dnes žije ve městě Leeds v Anglii. S autorkou si můžete na našem webu přečíst rozhovor.

Když to tam není, tak to tam nehledej

Autor: Ivana Chřibková

Žánr: světová beletrie

Nakladatelství: Bookmedia

Rok vydání: 2017

Počet stran: 208

Hodnocení: 97 %