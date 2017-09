Nenechte se stáhnout Ke dnu

V Odeonu vyšel druhý román autorky Anny Bolavé s názvem Ke dnu. Ten volně navazuje na její prvotinu Do tmy, za kterou loni obdržela Magnesii Literu za prózu. I tentokrát jsou její šance vysoké…

Román Do tmy přenesl čtenáře do jedné vesnice, kde se seznámili s podivínkou Annou, která svůj život zasvětila bylinkám. Ostatní postavy mi příliš neulpěly v paměti, a tak jsem měla velký problém najít v knize Ke dnu nějakou návaznost. I když ve výsledku to vůbec není nutné a po chvíli čtení na to zapomenete.

Opět se ocitáme na vesnici, kde je v době prvních mrazů v močálech na kraji města nalezeno mrtvé tělo manželky lékaře Marka Diviše. Z toho je okamžitě pozdvižení, každý má své teorie i obavy. Do toho je rozehráno spousty zajímavých příběhů s jedinečnými osudy. Poznáváme tak například jedenáctiletou Aničku Vávrovou fantazírující o pohádkových bytostech a flákající školu, její matku Miladu vypouštějící duši v drůbežářských závodech a snažící se neustále zapadnout mezi její kamarádky nebo Hanu Strnadovou, která se do obce vrací s cílem odhalit pravdu atd. Příběhy ubíhají, spojují se i různě třou o sebe.

Anna Bolavá má naprosto jedinečný styl, dokáže servírovat příběh a představovat postavy, a přitom drží zvláštní odstup. Navíc je zde také spousta věcí nepochopitelných a nevysvětlených, ale prostě to do knihy patří. Čtenář ani jakoby nemá možnost vytvořit si k postavám nějaké velké sympatie, ale přesto je zde něco, co jej nutí číst dál a dál. Já knihu četla během učení na státnice, ale zvládla jsem ji za několik večerů, protože mě vždy chytla a dlouho nepustila. Ke dnu pro mě tedy představuje něco magického a hodně dobrého, co si v budoucnu dám spolu s „jedničkou“ Do tmy znova.

Ke dnu možná není kniha pro všechny, není to ani úplně letní čtení na deku, ale jde o opravdu silné čtení, navíc mistrovsky napsané. Těžce se to popisuje, ale doporučuji vám dát Anne Bolavé šanci a posoudit to sami.

Anna Bolavá je literární pseudonym Bohumily Adamové, která se narodila a vyrostla v jižních Čechách. Studovala bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, krátce pracovala v Ústavu pro jazyk český a nyní pracuje jako stomická poradkyně. Pod různými jmény publikovala například v Tvaru nebo Hostu a vydala sbírku básní Černý rok (2013) a o dva roky později její románový debut Do tmy, za který získala Magnesii Literu.

Ke dnu

Autor: Anna Bolavá

Žánr: beletrie

Nakladatelství: Euromedia Group - Odeon

Rok vydání: 2017

Počet stran: 288

Hodnocení: 95 %