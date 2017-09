Historická detektivka od úspěšné autorky Diany Gabaldon

Historická detektivka od Diany Gabaldon, autorky světově úspěšné románové série Cizinka, čtenáře nezklame. Přeneseme se do Londýna osmnáctého století, do prostředí bohatých paláců a chudých příbytků, veřejných domů a páchnoucích nebezpečných temných uliček tehdejšího Londýna. Autorka nás zve na „výlet temnějšími stránkami londýnského života ve společnosti skotských děvek, opeřených Hunů, proklatých seržantů, irských apatykářů, špehů, transvestitů… a lorda Johna.“ Tento samostatný příběh je částí série Cizinka a zaujímá místo v její časové linii, ale soustředí se na dobrodružství lorda Johna odděleně od hlavních postav. Je zasazen do doby těsně poté, co lord John zanechal Jamieho Frasera jako jakobitského válečného vězně na Helwateru. Autorka sama přiznává, že tuto knihu napsala náhodou. Chtěla napsat povídku o lordu Johnu Greyovi a trošku přehnala rozsah. Lord totiž začal žít vlastním životem v roce 1757 a tak si autorka malinko odskočila od osudů Jamieho a Claire.

Pro ty čtenáře, kteří Cizinku neznají, není nic ztraceno. K tomuto detektivnímu příběhu lze přistoupit zcela nezaujatě, bez znalostí souvislostí. Příběh lorda Johnaje dobrodružný, bláznivý, má spád a o různá překvapení zde není nouze. Zpočátku zmatený čtenář se postupně zorientuje v jednotlivých postavách a jejich motivacích. Díky autorčinu stylu si snadno představíme historické reálie a život v tehdejším Londýně. Prostudovala si k tomu řadu relevantních knih a na výsledku je to znát.

Líbí se mi i překlad Kateřiny Heřmanové, která mj. s bravurou vystihla slangovou řeč prostitutek (tzv. dámiček) či prostých vojáků. Nechybí ani špetka suchého anglického humoru – dostala mě třeba Společnost uznání anglického bifteku, klub pro gentlemany.

Kniha potěší všechny čtenáře, kteří mají rádi historické detektivky (o fanoušcích Diany Gabaldon nemluvě). Je čtení jako stvořené pro sladký prázdninový čas nicnedělání se skleničkou něčeho dobrého.

Hodnocení: 100 %

Název: Lord John a důvěrná záležitost /z anglického originálu Lord John and the Private Matter

Autor: Diana Gabaldon

Přeložila: Kateřina Heřmanová

Žánr: detektivní román

Nakladatelství: Dobrovský s. r. o.

Rok vydání: 2017

Počet stran: 278

Zdroj foto: Dobrovský s. r. o.