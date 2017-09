Zkurvenej příběh

Margaret Thatcherová byla neobyčejná žena odhodlaná prosadit se ve vysoké politice, do které do té doby ženy proniknout nedokázaly. Ona se tím však nenechala odradit. Pomohl jí její nekompromisní přístup – a to nejen v politick... byla neobyčejná žena odhodlaná prosadit se ve vysoké politice, do které do té doby ženy proniknout nedokázaly. Ona se tím však nenechala odradit. Pomohl jí její nekompromisní přístup – a to nejen v politick...