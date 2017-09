Bildungsroman po česku jako novela V Tichu

Nakladatelství Ikar nám v roce 2016 naservírovalo druhou knihu mladé a troufám si říci velmi nadějné české autorky Alžběty Bublanové V Tichu. Novela o dospívání mladé dívky se hodí jak pro mládež, tak je určena hlavně čtenářům, kteří prahnou po kvalitní neokoukané české próze, kde se najde snad každý – i když to třeba nechce přiznat.

Alžběta Bublanová (* 1984) se narodila v Brně, vystudovala gymnázium v Tišnově a Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Za svůj debut, povídkovou sbírku Čtyři stěny (2012) získala od Akademie literatury české ocenění Máchova růže.

Adéle je patnáct, škola ji nebaví, rozvedení rodiče ji štvou. Už chce být dospělá a určovat si život sama, a proto často utíká do nočního baru Ticho. Odchází ze školy, odchází z domova a jedinou její konstantou zůstává tento bar. Mění se její svět a přetvářejí se i její ambice a aspirace. Co kapitola, to rok v jejím životě, kde můžeme vnímat její životní příběh i myšlenkové pochody. A takto ji sledujeme až do jejích třiceti a ještě dále, dokud se pomyslný kruh neuzavře.

Vypiju první skleničku. „Cítím nenávist,“ zašeptám. „Ke komu?“ „K rodině. Ale i k sobě. Nevím, co to je. Nějaký puzení něco dokázat. Už teď. Nečekat, až mi bude třicet. Bojím se, že pak už to nepůjde. Pokud něco neudělám teď, už nikdy. Pak budu líná. Začnu třeba taky rodit. Najdu si práci, kde budu mít svůj klid. Ráno do práce, z práce domů k manželovi, vzít to přes obchod, nakoupit, uvařit večeři. A do toho děti. Každá domácnost je stejná. A čekání na dovolenou. A pak na smrt. Nic jinýho nikdo nemá. To já nechci.“ Barmanka mi dolije. „Život tě zklidní.“

Alžběta Bublanová dokázala vytvořit pěkně ponuré čtení o životě a dospívání jedné holky, kde ubíjející rutina a stereotyp semele každého člověka s jakýmikoliv představami či ideály. Autorčin strohý až úsečný styl mi maximálně vyhovoval a dovolím si říct, že to nebyl jen jazyk dvacátníků, ale právě ta úsečnost, díky které vynikly city mladé ženy. Nečekejte sáhodlouhé popisy nebo vylívání srdíčka, ale krátké a často holé věty, které se k hrdince hodí jako ulité a jež umocňují čtenářův prožitek.

Novela V Tichu mě fascinovala jak skvěle formálně zvládnutým stylem, tak dějem, bojem proti šedi a celkově změnami, kterými člověk při dospívání prochází. Rozhodně by nebylo na škodu, aby třeba právě tato kniha patřila do povinné četby na základních školách. Přestože se může zdát, že se jedná hlavně o čtení pro náctileté, rozhodně doporučuji přečíst všem a taky si dobře pohlídat další případná díla autorky!

Název: V Tichu

Autor: Alžběta Bublanová

Žánr: novela o dospívání

Nakladatelství: Ikar

Rok vydání: 2016, pevná

Počet stran: 208

Hodnocení: 95 %