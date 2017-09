Pokud hledáte nějaké pohodové a vtipné letní čtení, kde je hlavním hrdinou v poněkud nešťastný muž, sáhněte po novince nakladatelství JOTA s názvem Všichni jsme nějak vadní od Matthewa Normana.

Všichni jsme nějak vadní mají moc pěkný přebal, kde na okrajích dominuje půlka mužského a dámského potetovaného těla a prostředek mezi nimi protíná název knihy. Ještě lepší než tento přebal je však ten na tvrdých deskách v černobílém provedení, vyvedeným nápisem menším písmem, zato s pěkným červeným srdcem. Za to opravdu palec nahoru - dílo je tak nepřehlédnutelné, a zároveň je přebal originální a působivý.

Děj knihy přenese čtenáře do New Yorku a seznámí je s Andym Carterem, mladíkem, který zkazil svatbu nejlepšího kamaráda, ztratil manželku i práci a žije v malém bytě. Kvůli nemoci svého milovaného dědečka se musí vrátit do rodné Omahy, kde jej čeká jedno překvapení za druhým. Musí čelit roztržkám s rodiči a zamává s ním také setkání a něco jako randění s potetovanou Daisy. Ta je pro něj velmi zajímavou průvodkyní v cestě za lepším životem, ale nic není takové, jak se na první pohled zdá…

Hlavního hrdinu si čtenář rychle zamiluje, je to takový osobitý smolař s vlastní hlavou, který občas dělá věci maximálně po svém, jindy se nechá vést ostatními nebo okolnostmi. Často se chová nepřiměřeně svému věku, občas jako úplný fracek, ale většinou jej dokážete chápat.

„Místo toho sedím v altánu rodičů, likviduju krabici sušenkových medvídků a sleduju souboj veverek a ptáků. Zjistil jsem, že ptáci jsou daleko zuřivější než veverky, a navíc mají tu výhodu, že můžou útočit ze vzduchu. Veverky jsou ale pomalované válečnými barvami a vypadají jako zmenšeniny Mela Gibsona ze Statečného srdce, takže je těžké jim nefandit.“ (str. 163)

Co se týče humoru, není to tak, že byste se celou knihu bez přestávky smáli, ale občas se našly velmi zajímavé pasáže a nešlo jen o nějaké prvoplánové hlášky nebo situace. Vše bylo na pravém místě a tak nějak přirozeně patřilo k protagonistům.

Kniha Všichni jsme nějak vadní je příjemným románem, který přečte za pár odpolední, ani nebudete vědět jak. Příběh nepřináší nějaké výrazné zvraty, ale plynule ubíhá a nebudete se u něj nudit.

Matthew Norman pracuje jako reklamní textař, žije se svou ženou a dvěma dcerami v Baltimoru a publikuje na internetových stránkách Salon, Good Men Project a Weeklings. Jeho první román Domestic Violets byl nominován na cenu Goodreads Choice za nejlepší humoristické dílo.

Více o něm zjistíte na jeho blogu nebo Twitteru - @TheNormanNation.

Všichni jsme nějak vadní

Autor: Matthew Norman

Překlad: Jan Sládek

Žánr: román

Nakladatelství: JOTA

Rok vydání: 2017

Počet stran: 289

Hodnocení: 85%