Nové putování po československém opevnění 1935-1989 - Muzea a zajímavosti

Aktualizované vydání nepostradatelné příručky je určeno pro všechny zájemce o proslulé československé bunkry. Nová podoba originálně koncipovaného průvodce čtenáře seznamuje s opevněním a dalšími vojenskými stavbami na území někdejšího Československa nejen z druhé poloviny 30. let minulého století, ale i z období německé okupace a studené války.

Kromě podrobných údajů o oficiálně zpřístupněných muzeích bohatě ilustrovaná publikace obsahuje tipy na výlety k volně dostupným objektům v turisticky atraktivních oblastech. Jednotlivé destinace jsou řazeny přehledně podle krajů; nechybí orientační mapky, informace o přístupových trasách a otevíracích dobách či tipy na další zajímavosti v okolí. V úvodní kapitole autoři seznamují čtenáře s tím, co je třeba vědět, než vyrazí na putování po bunkrech. Součástí knihy je shrnující pojednání o historii československého opevnění od poloviny 30. let minulého století až do pádu železné opony.

Bohatý obrazový doprovod tvoří kromě snímků z jednotlivých muzeí také unikátní dobové fotografie a výkresy pevnostních objektů. Průvodce je tak nezbytnou orientační pomůckou pro všechny „fortifikační“ turisty.

Nové putování po československém opevnění 1935 – 1989;

Autoři: Martin Dubánek, Jan Lakosil a Tomáš Fic

Vydala: Mladá fronta, a.s.

V roce: 2017

Vázané, 310 stran, více než 370 vyobrazení

1. vydání.



Ctibor Čejpa, ilustrační foto z krytu pod hotelem Jalta autor.