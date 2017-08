Staré křivdy musí být odčiněny

S norským spisovatelem Ingarem Johnsrudem se mohli čtenáři seznámit v jeho prvotině Vídeňské bratrstvo. Nyní nakladatelství Host přichází s druhým pokračováním série s vyšetřovatelem Fredrikem Beierem a opět si užijeme cestování ve dvou časových rovinách. Jakou hádanku musíme tentokrát vyřešit?



Fredrik Beier se probouzí v nemocnici a není schopen si vzpomenout na to, co ho tam dostalo. Nemá moc čas na odpočinek a rekonvalescenci, jelikož se objevila dvě mrtvá těla a není vůbec jasné, o koho jde, zvlášť když se do jednoho z nich pustily krysy. Přesně v tomto okamžiku příběh dostává na obrátkách a není možné se od něj odtrhnout.



Z přítomnosti, z vyšetřování, se dostáváme do devadesátých let, kdy se rozpadá sovětský svaz. Norští vojáci jsou posláni na záchrannou misi. I když, možná je to trochu jinak. Vztahy mezi oběma zeměmi se můžou během pár minut naprosto změnit. A co teprve, až se budete snažit přijít na to, proč dostala kniha atraktivní a trochu tajemný název Kalypso.



Fredrik řeší vztahy se ženami – se svojí přítelkyní, která se cítí být ohrožená, se svou bývalou manželkou, ale také se svou kolegyní Kafou, ke které něco cítí a je si jistý, že je to oboustranné, i když Kafa tvrdí přesný opak. Příběh tedy nerozvíjí pouze linii vyšetřování, ale snaží se také podívat pod pokličku hlavní postavy.



Autor píše čtivě, po prvních stranách dostane případ takový náboj, že není možné knihu zavřít. Myslím, že nás někdy trochu vodí za nos, o to víc je ale čtenář na úplném konci udiven. A když mluvíme o konci – možná je trochu moc překombinovaný, ale na napětí a zajímavém příběhu to nic nemění.



Kain a Ábel, nemoc, která by už měla být dávno zničena, ochrana rodiny, to je jen základ dalšího příběhu z norského Osla. Myslím, že se docela zapotíte při sledování děje a všech postav, ale rozuzlení vás jistě překvapí. V dalším díle se, předpokládám, více dozvíme o životě Kafy, který je prozatím opředen především tajemstvím a jen pár zneklidňujícími náznaky.

Kalypso

Autor: Ingar Johnsrud

Přeložila: Eva Dohnálková

Žánr: thriller

Nakladatelství: Host

Rok vydání: 2017

Počet stran: 448

Hodnocení: 90 % Zdroj foto: www.hostbrno.cz

