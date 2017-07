Tim Weaver „Němé oběti“

V předchozím jeho díle Bez slitování, autor uvádí krátkou zmínku mezi Davidem Rakerem a Colmem Healym o neúspěšném vyšetřování jednoho případu. Z toho vytěžil nápad na svou další knihu Němé oběti, kdy dokáže čtenáře opět vtáhnout do nového případu . V předchozích dílech, byl David , bývalý právník, živící se pátráním po zmizelých lidech, s nechutí vnímán u policie, teď je bývalým policistou požádán o pomoc. V předchozím jeho díle Bez slitování, autor uvádí krátkou zmínku mezi Davidem Rakerem a Colmem Healym o neúspěšném vyšetřování jednoho případu. Z toho vytěžil nápad na svou další knihu Němé oběti, kdy dokáže čtenáře opět vtáhnout do nového případu . V předchozích dílech, byl David , bývalý právník, živící se pátráním po zmizelých lidech, s nechutí vnímán u policie, teď je bývalým policistou požádán o pomoc.



Příběh začíná v minulosti, kdy neznámí vrah brutálně zabil matku a její osmiletá dvojčata. Vyšetřováním byl pověřen jeden z nejlepších vyšetřovatelů Metropolitní policie Colma Heala. Najít a potrestat viníka se nepodařilo a Colma to bere jako osobní selhání. A to tak, že si zničí nejen kariéru, ale i rodinu. Jako bezdomovec se po letech obrací na svého jediného přítele, který chápe, že bez odpovědi, kdo a proč vraždil, zůstane Colmovi dál život v troskách. Ani jeden z nich netuší, že jsou sledovány na každém kroku a vrah čeká pouze na správnou chvíli. Na tu, kdy bude moci pohřbít je i s posledními důkazy svých ohavných činů.

Neznalost předchozích knížek čtenáři nevadí. Autor o postavách řekne vše, co čtenář v této knize potřebuje vědět. Jeho postavy jsou vykresleny tak, že brzy jim jejich pohnutky i myšlenky uvěříte. Na začátku se začtete do dobré detektivky, pak se začíná přitvrzovat. K tomu složí popis nehostinných prostředí, tma, zima, fyzické vyčerpání, uvěřitelné dialogy, nejistoty, strach i déšť. A do toho si autor přidává a pohrává se čtenářem, jako kočky s myší. Když už si uděláte svůj závěr na případné finále, náhle přichází zvrat. Tím přivádí do minulosti další osoby, které s dějem na první pohled vůbec nesouvisí. Že to není jen zbytečná vsuvka, poznává čtenář o několik stránek dál, protože minulost má každý i vrah. Knihu ani neodložíte, když Raker najde mrtvého Colma, jehož identitu policie potvrdí. Bude v pátrání pokračovat a kam se až dostane? Pokud to nevydržíte a nahlédnete na konec knížky, zjistíte, že vám to nic neříká a opět se vrátíte na nepřečtené stránky.

Tim Weaver patří mezi uznávané anglické autory. Jeho knížky dokládají svou propracovaností i řemeslným zpracováním, že stále svůj talent dokáže rozvíjet. V českém překladu mu výborně pomáhá i překladatelka Alžběta Lexová, která dokazuje, že britské prostředí výborně zná. Nevýhodou knížky je, že není vhodná na cesty, ale doma či na chatě si jí o dovolené určitě vychutnáte.