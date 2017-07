Nakladatelství Mystery Press nám v červnu vydalo pěknou drsňárnu, detektivní thriller Špinavý kšefty na NorthGanson Street od amerického autora S. Craiga Zahlera. Pokud patříte mezi příznivce drsné školy, ostrého jazyka, mrazivé atmosféry a ambivalentních postav, pak jste našli knihu přesně pro vás! Nakladatelství Mystery Press nám v červnu vydalo pěknou drsňárnu, detektivní thriller Špinavý kšefty na NorthGanson Street od amerického autora S. Craiga Zahlera. Pokud patříte mezi příznivce drsné školy, ostrého jazyka, mrazivé atmosféry a ambivalentních postav, pak jste našli knihu přesně pro vás!

S. Craig Zahler (* 1973) je renomovaný americký scenárista, režisér, kameraman, hudebník a spisovatel, který v současnosti dobývá Hollywood díky filmu Kostěný tomahawk (Bone Tomahawk). Na kontě má čtyři romány, z nichž Špinavý kšefty na North Ganson Street (Mean Business ponNorthGanson Street) je zatím poslední, z roku 2014. Pracuje však na novince HugChickenpenny.

Mystery Press opravdu umí nalákat na knížku! Příslib akce, občasnéhozednického slovníku a hlavně surové brutality, za kterou by se nemusel stydět sám Quentin Tarantino, to tahle knížka splňuje víc než dost. Na první pohled mě trochu zarazil přebal knihy od Book Makers, který mě vrátil o pár let zpátky k Rychlopalbě Štěpána Kopřivy.A možná by se tu našli i další paralely.

Děj knihy je třeskutě jednoduchý: schopný detektiv Jules Bettinger je za neomalené chování poslán z Arizony do mrazivého exilu v Missoury. Konkrétně do městečka s ironickým názvem Victory, kterým zmítá extrémní kriminalita, kdy na jednoho policistu připadá 700 kriminálních živlů. Za parťáka dostane desátníka Dominika Williamse a společně začnou vyšetřovat vraždu. Věci ale nejsou tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát a Bettinger má co dělat, aby přišel záhadným úmrtím na kloub.



Hlavním atributem tohoto mrazivého thrilleru není ani tak napětí, jako spíš záhada a spletité vyšetřování. Třebaže je kniha propagována s tím, že hýří vulgarismy, na vulgární slovník zas až tak nesází. I když citlivější duše by mohly být pobouřeny. Do popředí se dostává přímočaré brutální chování, které však často nepůsobí reálně a realisticky. Pořád ale fandíte protagonistovi a chápete jeho pohnutky a činy, třebaže ne vždy jsou v souladu se zákonem.

Některé pasáže mi připadaly poněkud zdlouhavé, až pak příběh ztrácel na tempu. Chápu autorův záměr o vykreslení postav do hloubky, ale backstory jednotlivých osob přece znát nepotřebujeme, nebo ano? To je pak bestiální děj trochu v nesouladu s popisem motivů daných postav. I když v druhé půli atmosféra houstne a děj nabírá na obrátkách, až to s člověkem pocitově pěkně mává.



Špinavý kšefty na North Ganson Street řadím mezi napínavé brutální thrillery s detektivní zápletkou, které však rozhodně nejsou vhodné pro mainstreamové publikum. Hodí se spíše pro čtenáře, kteří zvládnou drsnější povahu příběhu a kteří preferují akci bez okolků, bez rukaviček a bez soucitu. Pokud máte silný žaludek a hledáte propracovaný příběh, určitě vám novinku S. Craiga Zahlera doporučuji.



Název: Špinavý kšefty na North Ganson Street

Autor: S. Craig Zahler

Žánr: thriller

Nakladatelství: MysteryPress

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 416

Hodnocení: 85 %