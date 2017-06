Nechte se pohltit knihou Temná hmota

Koncem května vydalo nakladatelství Knižní klub ponurý příběh Blake Crouche Temná hmota. Vymakaný příběh s přesahem do světa fyziky o životních rozhodnutích, která navždy mohou měnit naše životy, si zaslouží pozornost i vás!



Blake Crouch (* 1978) vystudoval anglistiku a tvůrčí psaní a první román Desert Places publikoval už v roce 2004. Mezinárodní úspěch mu přinesla trilogie Wayvard Pines (česky vyšel jen první díl pod názvem Městečko Pines), která se přenesla i na televizní obrazovky v podobě seriálu. Jeho prózy vycházejí ve více než třiceti jazycích a prodeje přesáhly milion výtisků.

Zraky potenciálních čtenářů jistě přitáhne nápaditá obálka, která knihu vychvaluje snad až do nebes. Jak by taky ne, když Temná hmota vyšla v Edici světový bestseller. Jistě jde v rámci propagace o dobrý tah, ale taky mi to přijde poněkud prvoplánové.

Pochybnosti o důležitých rozhodnutích, jež jsme v životě učinili, má snad každý z nás. A právě tuto premisu rozvedl autor a pěkně ji rozpitval. Protagonista Jason Dessen žije poklidný život, jehož středobodem není kariéra, nýbrž rodina. Vše se změní poté, kdy je unesen a probudí se v jiné realitě.

„Chcete slyšet, jak škemrácm?“ zeptám se a hlas se mi začíná třást. „Protože já to udělám. Udělám všechno, co chcete.“ A nejhorší na tom je, že to je pravda. Pošpiním sám sebe. Ublížil bych někomu jinému, udělal bych skoro cokoliv, jen kdyby mě odvezl zpátky do mé čtvrti a dovolil mi pokračovat v dnešním večeru tak, jak jsem to měl v úmyslu – jít domů ke své rodině, donést jim zmrzlinu, kterou jsem slíbil. (str. 28)

Ze začátku mi popis událostí přišel dosti melodramatický, ale i tak jsme musela ocenit přirozený spád děje, jenž nevtíravě popisuje tu danou realitu našeho hrdiny. Na anglosaský, někdy poněkud úspornější styl psaní, člověk navykl celkem lehce. Musím pochválit práci s budování napětí. Co mě ale mrzelo, byl poněkud uspěchaný závěr, za který musím jít s hodnocením krapet dolů. Příběh se mi hodně líbil, ale není to vyprávění, ke kterému bych se v brzké době vrátila.

Pokud hledáte promyšlený a napínavý příběh, při kterém budete zoufale fandit hlavnímu a laskavému hrdinovi, zkuste sáhnout po Temné hmotě. A myslím, že dopadnete jako já – neodložíte ji, dokud ji na posezení nezhltnete.



Temná hmota

Autor: Blake Crouch

Žánr: scifi thriller

Nakladatelství: Knižní klub

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 320

Hodnocení: 93 %