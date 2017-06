Autorce Šťastného blogu vychází třetí kniha

Jste-li fanoušky „Šťastného blogu“, asi už víte, že se na pultech českých knihkupectví objevila v pořadí třetí kniha Barbory Šťastné, tentokrát s názvem Dobrá tak akorát. Ve zkratce by se dalo říci, že toto mini dílko pokračuje v duchu předchozích dvou knížek, tj. Šťastné knihy a Jak jsem sebrala odvahu. Narazili jste na některou z nich? Pokud ano a byli jste nadšení, pravděpodobně se vám zalíbí i tato novinka. Jestliže se ale s autorkou setkáváte poprvé, čtěte dále. Něco si o ní povíme.



Barbora Šťastná vystudovala scenáristiku na FAMU, v současné době pracuje jako šéfredaktorka časopisu Moje psychologie, píše blog a mimo to plní roli manželky a matky dvou dětí. Všechny tyto aspekty svým způsobem formují její tvorbu.

Dobrá tak akorát je jakýmsi seskupením původních blogových zápisků do jednotné knižní podoby. Výsledkem je soubor pozitivně laděných textů, které mají ve čtenáři (nebo spíše ve čtenářce) vyvolávat pocity klidu a sebevědomí. Otázka je, jak tyto mini textíky kategorizovat. Jako fejetony? Úvahy? Povídky? Motivační články? Nevím. Jsou to zkrátka menší literární útvary opírající se o nejrůznější historky z autorčina života, které jsou následně uváděny do souvislostí s vyčtenými fakty - nejčastěji se jedná o psychologické studie, k nimž má Barbora Šťastná profesně blízko.

Co se týče zmiňované autobiografické stránky, musím ocenit autorčinu otevřenost. Své karamboly líčí se sebekritickým nadhledem. Obnažuje své jindy skrývané nedostatky a vtipně glosuje situace, se kterými se velká část žen nejspíše ztotožní, zejména pokud jsou vdané a obklopují je jejich pubertální potomci. Některé pasáže jsou humorné, v jiných najdete inspiraci. A pokud jste příznivci intelektuálních sfér, jistě při čtení nepřehlédnete množství literárních, historických, lingvistických a především filmových odkazů. Barbora totiž není jen tou nenucenou ženštinou ve slamáku z titulní ilustrace Lely Geislerové. Mezi řádky se ukazuje, že jde rovněž o kulturně zorientovanou a zvídavou bytost.

Jednu věc si ale přece jen dovolím vytknout. Jak jsem již poznamenala výše, texty vznikaly slepováním původních článků „Šťastného blogu“ do větších tematických celků. To by samo o sobě nevadilo, kdybych ovšem v některých úsecích nenabývala dojmu, jako by byly jednotlivé „cihly“ spojeny až příliš uměle. V důsledku tohoto tvůrčího postupu se navíc z kapitol místy vytrácí přirozená koherence, což mě přivedlo k úvaze, zda by přece jen nebylo lepší zachovat texty ve výchozím blogovém stavu. Mé pochyby pak dále zesílily, když jsem narazila podruhé na tutéž cihlu (konkrétně šlo o duplikovaný odstavec pojednávající o vanilkových rohlíčcích, který se objevuje hned ve dvou kapitolách).

I přes tyto drobné nedostatky však knihu hodnotím pozitivně. Je plná čtivých jednohubek navozujících pocit pohody. A jak Bára sama píše, chyby jsou přirozenou součástí nás všech. Netřeba být dokonalá. Stačí být dobrá. Tak akorát.

Dobrá tak akorát

Autor: Barbora Šťastná

Ilustrace na obálce: Lela Geislerová

Nakladatelství: Motto ve společnosti Albatros Media a.s.

Rok vydání: 2017

Počet stran: 224

ISBN: 978-80-267-0884-1

Hodnocení: 78 %