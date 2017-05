Nejslavnější detektiv severu se vrací

Harry Hole is back. Tato zpráva pro Vás jistě není žádnou novinkou. Právě dnes totiž vychází nejnovější díl ze série o slavném detektivovi, kterou má na svědomí norský spisovatel Jo Nesbø. Její název je Žízeň.



V jednu chvíli už někteří fanoušci tohoto spisovatele začínali věřit, že Harry Hole navždy opustil literární svět. Davy zhrzených fanynek se hroutily a neméně skleslí pánové se začínali upíjet k smrti. Naštěstí se vše obrátilo k dobrému a netečný alkoholik opět zasahuje, tentokrát to však nebude mít vůbec jednoduché.



Autor si trochu vypomohl moderními technologiemi, což je v dnešní době poměrně slušná móda. V Oslu totiž začne docházet k vraždám dívek, které se snaží seznámit přes internetovou seznamku Tinder. Ovšem nejedná se o ledajaké mordy. Obětem zmizela velká část krve, proto to vypadá na novodobého upíra. Policie si samozřejmě neví příliš rady, takže povolává Harryho Holea. A s ním už se věci začnou hýbat.



Dalo by se v podstatě říci, že Žízeň je takovým novým začátkem. Na konci Policie je Harry šťastně oddaný své Rachel a vypadá to, že se vrhne na rodinný život. V tomto duchu začíná i tato kniha. Už je dávno pryč alkoholik Harry a je tu zcela nový, proměněný muž. V nové existenci ho sice stále trápí špatné sny, ale už dokáže být i šťastný.



Ovšem jen co se dostane k novému případu, navrací se mu starý smysl pro humor i všechny ostatní vlastnosti. Abych mu nekřivdil, ze začátku se mu do toho vůbec nechce. Rachel navíc vážně onemocní a on si musí vybírat mezi ní a kariérou. Zažívá v těchto chvílích zcela nové pocity. Je potom tedy velice zajímavé sledovat, jak ho práce navrací zpátky do starého života.



Jeho hlavním protivníkem v tomto díle je navíc někdo, s kým se již v minulosti setkal. Ale rozhodně to nebude šťastné shledání. Vrah si vybírá za oběti pouze krásné ženy a jejich těla jsou po jeho akce značně znetvořena. Navíc používá dosti netradiční zbraně a pomůcky.



Celý příběh je od začátku do konce plný napětí, akce i zvratů, jak je u tohoto spisovatele ostatně dobrým zvykem. Oproti minulým knihám mi přijde Žízeň ovšem ještě čtivější, svěžejší a daleko lépe stravitelná. Tím nechci hanit předchozí díla. Ovšem momentálně mám z knihy natolik kladné pocity, že mě prostě ve srovnání s nimi vyznívá o stupínek výše.



Nechybějí samozřejmě ani staří známí Katrine Brattová či Bjørn Holm. Velkou roli má samozřejmě i Mikael Bellman, který je ještě více slizký než v minulosti a balancuje na pomezí kladné a záporné postavy. Vztahy jednotlivých zúčastněných jsou reálně vykresleny, ostatně jako vše v této knize.



Samotné vraždy patří rovněž k lahůdkám krimi literatury. Nechybí při nich ani popisy přímé akce, kdy se budete opravdu bát a pravděpodobně navždy zapomenete na internetové seznamky. S blížícím se koncem graduje atmosféra, Harry se dostane do mnoha nemilých situací, které zcela převrátí jeho život. Dojde i na kapku (nebo možná více) alkoholu. Na samotném ději je zajímavé i to, že se rozvětvuje do zdánlivě nesouvislých úrovní, které ovšem mají v celkovém součtu pospolitost. Každá událost má své místo a bez ní by se celý domeček z karet zhroutil.



Abych byl upřímný, některé věci ze samotného závěru jsem trochu předpokládal, přesto v něm nalezneme hned několik zvratů. Hlavní pachatel je sice po většinu knihy známý, ale to nebrání tomu, aby se na konci vše ukázalo o mnoho složitější. Těšit se můžete i na odbočky, které vás zavedou špatným směrem a nakonec dopadnou naprosto jinak.



Žízeň se bez problémů zařadí mezi ostatní Holeovky a v ničem za nimi nezaostává. Naopak. Tímto dílem celá série dostává svěží vítr a posouvá se zase o kousek dále. Bez Harryho Holea už si asi žádný čtenář detektivek nedokáže představit literární svět a autor vám v tom rozhodně nehodlá bránit. Usedněte proto k hořícímu krbu, vemte si do ruky tuto knihu a pusťte se za dalším dobrodružstvím. Většinu z vás rozhodně nezklame a i přes její délku ji zhltnete jako malinu.



Žízeň / Tørst

Autor: Jo Nesbø

Žánr: Krimi

Překlad: Kateřina Krištůfková

Obálku navrhla: Lucie Mrázová

Odpovědný redaktor: Pavel Bakič

Jazyková korektura: Daniela Mrázová

Vydalo: Nakladatelství Kniha Zlín ve společnosti Albatros Media a. s.

Rok vydání: 2017

Vazba: Vázaná s přebalem

Počet stran: 475

Edice: Fleet

Vytiskla: CPI Moravia Books

ISBN: 978-80-7473-533-2



Hodnocení: 100%