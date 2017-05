Prší, prší, stopy mizí

Do vod švédského krimi románu vstoupila další autorka – Mikaela Bley. V Česku nyní můžeme číst její prvotinu, která se jmenuje v původním znění Lycke. To je také jméno malé holčičky, po které budeme pátrat. Autorka ukazuje, že se dá zajímavý a do poslední chvilky nejasný případ popsat na méně než pět seti stránkách.



Ellen, moderátorka televizní stanice, se dostává k případu zmizelé osmileté holčičky. Ta byla ve střídavé péči rodičů, jenže ani jeden z nich se pro ni nezastavil po zrušené hodině tenisu. Ellen je velmi rozrušená, neboť ji tento případ připomíná její vlastní minulost. V podezření jsou všichni – matka, otec, macecha, učitel tenisu…



Hodiny ubíhají a žádné nové zprávy od policie nepřicházejí. Jen výčitky a nové informace, které vrhají špatné stíny, jak na matku, tak i otce. Ellen je případem naprosto posedlá, a kdyby to šlo, povolala by k hledání celou zemi.





Příběh je vyprávěn z pohledu čtyř žen – Ellen, Heleny – matky ztracené Lycke, Chloé – macecha Lycke a také Mony, její chůvy. V rámci vyprávění narážíme i na historii zločinů, které spáchaly ženy a jaká byla jejich motivace se tak hrůzných činů dopustit.





Z hlediska dějové linky se nám postupně odkrývá to, čím si prošla Ellen a především to, kam zmizela Lycke a proč. Autorka nám dává různá vodítka, tak schválně, přijdete sami na to, kdo je pachatelem?





Na obálce knihy je napsáno, že se jedná o psychologický thriller – možná z marketingového hlediska je to lákavější žánr, než detektivka, ale upřímně, přesně to ta kniha také je – stal se zločin, postupně dostáváme indicie, které vedou k odhalení zločince. A proč by měla být kniha psychologická – protože je Ellen na zhroucení? Nesouhlasím tedy se zařazením knihy k žánru uvedeného na obálce, ale jinak je kniha opravdu čtivá a je dobře, že se autorce podařilo dostat se na český trh. V zahraničí už vychází další díl s názvem Liv, snad se dočkáme i my!

Déšť smývá stopy/Lycke

Autor: Mikaela Bley

Žánr: detektivka

Nakladatelství: Motto

Rok vydání: 2017

Počet stran: 312

Hodnocení: 85 %

Zdroj foto: www.databazeknih.cz

www.albatrosmedia.cz/dest-smyva-stopy.html