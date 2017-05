Když hodný holky pomáhají padouchům

Jens Lapidus se vrací se svou na první pohled nesourodou dvojicí Emelie a Teddym ve druhém dílu zamýšlené trilogie ve stylu Stockholm noir. Drogy, gangy, vraždy, hazard, nelegálně držené zbraně, vyřizování účtů, to vše vás po otevření knihy čeká.



V malém domku v lese nachází pracovník bezpečnostní službu nemilé překvapení – mrtvého muže, kterého nelze kvůli zraněním pomalu identifikovat. Aby toho nebylo málo, kousek od domu je v autě další muž, zraněný a téměř v bezvědomí.



Benjamin, který byl nalezen v autě, žádá jako svou advokátku Emelie a prosí, ať najde Teddyho, že on případ pochopí. Což je velká zvláštnost vzhledem k tomu, jaký má Teddy k této rodině vztah vyplývající z minulosti.



Teddy musí řešit problémy v rodině – jeho synovec se vrací z nápravného zařízení a Teddy mu chce pomoci v novém začátku, aby už se Nikola nemusel ocitnout na podobném místě. Jenže mladík očividně tak daleko do budoucnosti nehledí a nechává se strhnout svou dřívější partičkou.



Rozjíždí se příběh plný „špatných míst a časů“, zrad a výhrůžek. Emelie ani Teddy se ani na chvíli nezastaví, musí neustále něco hasit. Emelie ukazuje, že je to holka nebezpečná, která má pro strach uděláno – je doopravdy tak odvážná nebo se chce ukázat před svým parťákem?



Knihu provází tzv. memoranda, která jsou přepisem rozhovorů s jednou z hlavních postav zápletky. Díky tomu se dozvídáme spoustu údajů z minulosti a postupně tak máme možnost poznat pozadí celého případu.



Není to krimi, při které se bojíte a zapomínáte dýchat, tak jak je píše například Samuel Bjørk, JoNesbø nebo Camilla Läckberg, nicméně vás stránka po stránce nutí číst dál, abyste porozuměli tomu, co se to sakra děje.



Jens Lapidus patří k těm klasickým švédským pohledným talentům (ještě pořád jsem nerozluštila tu záhadu, jak je možné, že takových autorů je ve Švédsku tolik), kteří díky krátkým kapitolám a napětí, dávkou podsvětí, ze svých knih vytvoří pořádný page-turner. Určitě čtěte, dozvíte se, jak se provádí takový Stockholm DELETE.



Stockholm DELETE

Autor: Jens Lapidus

Žánr: krimi

Nakladatelství: Kniha Zlín

Rok vydání: 2017

Počet stran: 553

Hodnocení: 87 %

