Zander podruhé a lépe

Přiznávám, že první kniha Joakima Zandera pro mě nebyla úplně třešinkou na dortu. Propagace obrovská, očekávání tedy vysoké, výsledek byl horší, než jsem předpokládala. Nicméně mě to neodradilo se Zanderovi znovu podívat na zoubek a vyplatilo se!

Klara Walldéenová, kterou známe z předchozího dílu, žije nyní v Londýně, dopisuje Mahmúdovu dizertační práci a pracuje jako asistentka v jedné vědecké organizaci při univerzitě. Se svojí šéfkou Charlotte chystají studii o privatizaci policie – zda by to bylo možné a jak, kterou mají přenést na konferenci ve Stockholmu.

Jásmín Adžamová žije svůj nový život v New Yorku. Před lety odešla ze stockholmského předměstí Bergort plného přistěhovalců a z toho tvořených občasných nepokojů. S rodiči, kteří s dětmi emigrovali do Švédska za lepším životem, neměla moc srdečný vztah. Za to se svým bratrem Fádím byli jako jedna duše.

Ale předměstská partička přiměla Fádího k obrovské hlouposti, za kterou bude platit ještě dlouho a nejvyšší cena je ta, že ho opustí sestra. Jisté události však Jásmín donutí se do Stockholmu vrátit a řešit rodinnou záležitost. Znovu se setkáváme i s lobbistou Georgem Lööwem nebo superhrdinkou advokátkou Gabriellou.

Co se dá říct po prvním čtení je, že tentokrát na mě příběh působí uvěřitelně. Není v něm tolik nepravděpodobných situací jako v předchozím díle. Čtenář nicméně musí dávat pozor, Zander si hraje s časovými rovinami, které nejdou postupně, ale různě mezi nimi skáče. Musíte taky odlišovat tři různé vypravěče (občas jsem zapomínala, zda je teď kapitola Klary nebo Jásmín, ale to byla moje nepozornost a hlavně nedočkavost, co bude dál).

Tak dlouho autor střídá vypravěče a časové polohy, až se všechny důležité postavy příběhu setkávají. Rychlé kapitoly se čtou skoro samy, co nevidět jste na konci. Napětí? Obrovské. Pojetí současných politických problémů? Uvěřitelné a můžou způsobit menší otřes. Zander tentokrát příjemně překvapil a já musím hodnotit vysoce. Do čeho se asi Klara namočí příště?

P. S. Shodou okolností jsem v době, do které Zander příběh zasadil, ve Stockholmu pobývala. Tak můžu jen na okraj říct, že žádná velká změna v teplotách se ze soboty na neděli neudála…Bylo to nádherné prosluněné léto…ale kdo ví, co se doopravdy tehdy odehrávalo na předměstí.



Předchozí díl



Název: Bratr/Orten

Autor: Joakim Zander

Žánr: krimi román

Nakladatelství: Host

Rok vydání: 2017

Počet stran: 432

Hodnocení: 90 % Zdroj foto: www.hostbrno.cz