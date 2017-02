Neil Cross: Pohřeb – britský krimi skvost

Nakladatelství Moba sází na kvalitní moderní britskou literaturu. Přede dvěma lety vydala Moba knihu Posedlost od Neila Crosse, která si u nás našla příznivce hlavně díky poutavému seriálu Luther. A Crossovi zůstali věrní, neboť v únoru vyšlo jeho dílo s mrazivým názvem Pohřeb.

Neil Cross (* 1969) je britský spisovatel a scénárista, držitel Ceny Edgara Allana Poea, známý zejména jako tvůrce úspěšného a cenami ověnčeného seriálu Luther z produkce stanice BBC a hororového filmu Mama. The Guardian ho tituluje jako britského Stephena Kinga a o jeho knize Posedlost mluví jako o chorobně čtivém románu.

Zápletka Pohřbu se špatně vysvětluje, aniž bych vyzradila nechtěné spoilery a zkazila tak prožitek z knihy. Ale aspoň něco vám prozradím: Nathanův život neodvratně poznamenala nejhorší noc jeho života. Původně mělo jít o neškodný vánoční večírek u jeho hrozného šéfa, kam šel na popud přítelkyně Sarah, se kterou měl v plánu se brzy rozejít. Narazil však na mladou dívku Elise, se kterou si spolu se svým podivným přítelem Bobem nejprve dali drogy a pak spolu měli sex. Šílený večer končí smrtí mladé ženy. Nathanovi se převrátil celý svět – vyhazov z práce, rozchod, odchod z bytu a co je nejhorší, neodbytné výčitky a pocit provinilosti. Po nějaké době se postaví na nohy a dá si život do kupy a dalo by se říct, že je spokojený. Ovšem jen do doby, než u něj doba zazvoní Bob.

Odvykla jsem číst britské autory s jejich krátkými nerozvitými větami a rychlými věcnými dialogy. Jímalo mne však podivné nutkání, číst dál a dál a při tom jsem podvědomě odmítala zjistit, jak se příběh blížil konci a jak napětí gradovalo, jak tohle nakonec dopadne. A konec mě zaskočil nepřipravenou a autor mě závěrem velmi překvapil.

Britských kriminálních příběhů je na výběr celkem dost, ovšem jen pár z nich se může honosit tak drsnou atmosférou, až je čtenáři nepříjemné číst dál. Pohřeb nese všechny znaky chmurné britské krimi. Jádrem příběhu však není případ a jeho řešení. Soustředíme se spíše na lidskou psychiku, a jak s ní dokáže zamávat to nejhorší, co člověk v životě vykonal. Příznivcům drsnější školy přijde Pohřeb jistě vhod!



Název: Pohřeb

Autor: Neil Cross

Žánr: psychologický thriller

Nakladatelství: Moba

Rok vydání: 2017, pevná

Počet stran: 288

Hodnocení: 90 %