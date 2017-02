František Kalenda: Vraždy ve znamení hvězdy

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v listopadu historický detektivní příběh Vraždy ve znamení hvězdy nadějného mladého českého spisovatele Františka Kalendy. Detektivní příběhy z dob dávno minulých slaví poslední dobou úspěchy, stalo se tak i v případě této útlé knížky?

František Kalenda (* 1990) působí jako doktorand na FHS UK. Píše díla, jež jsou zasazena do vrcholného středověku a dbají na důraz každodennosti temného středověku. Debutoval románem Despota (2011 a je velmi aktivní, neboť na kontě má i historickou detektivku Ordál (2012) a prózu Pes, kocour a sirotek (2016).

Povedený přebal knihy, který má na svědomí Michal Houba, přitáhne zraky nejednoho čtenáře a přesně koresponduje s tím, co nám kniha nabízí a do jaké doby nás přenese. Historické detektivky jsem si v poslední době oblíbila a zdá se, že čtenáři a autoři to mají také tak. Roztrhl se s nimi pytel. Nabízejí exkurzi do časů dávno minulých a vhled do toho, jak se kdysi žilo. Tentokráte se ponoříme do doby Karla IV., kdy Praha zažívala rozmach, jak co se týká architektury, tak rozvoje učenosti.

Učený doktor Siegfried z Wölfelsdorfu s pohnutou minulostí pracuje na dvoře Karla IV. ve službách těhotné královny Anny Falcké. Zároveň se stará o svou vzpurnou svěřenkyni Kláru, která však není dobrou křesťankou, ale to je jen jedno z jejích tajemství. Siegfried je povolán k případu vraždy, u které to vypadá, že za ni mohou tolik zatracovaní Židé. S pomocí pochybného anglického žoldáka Gabriela z Yorku odkrývá záhady nejen tohoto mordu a při tom natrefí na překvapivou konspiraci.

Kniha je útlá, čítá jen dvě stě stran a celkem dobře se čte. Je rozdělena do osmi kapitol plus epilog. Nadchlo mě to, že autor nazval kapitoly latinsky a ač tímto jazykem nemluvím, názvům jsem porozuměla a bylo to příjemné ozvláštnění. Kapitoly se dále větvily na podkapitolky a vždy se díky podnadpisu vědělo, z jakého úhlu pohledu se na příběh díváme.

Vraždám ve znamení hvězdy však pro mě osobně chybí ona pověstná jiskra. Něco navíc, co by mě hnalo číst dál a dál a neodložit knihu, dokud nebude přečtená. Každopádně ale navnadila na další díly trilogie a mohu se jen dohadovat, jak to má autor promyšlené dál. Doufám, že stran přibude a tvůrce půjde s příběhem i postavami víc do hloubky. Pokud hledáte neotřelý detektivní příběh z časů, o kterých jsme se tolik učili ve škole, apeluji na vás, ať rozhodně Františkovi Kalendovi dáte šanci!



Název: Vraždy ve znamení hvězdy

Autor: František Kalenda

Žánr: historická detektivka

Nakladatelství: Argo

Rok vydání: 2016, vázané

Počet stran: 208

Hodnocení: 85 %