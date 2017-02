Byron Katie a Michael Katz: Potřebuji tvou lásku – je to pravda?

Už před několika lety vydala Byron Katie knihu Je to pravda, tygříku?, ve které se snažila přivést děti k myšlení, jež jim vrací sebehodnotu. Jsi si jistý, že jsi opravdu špatný? Jsi si jistý, že o tobě někdo opravdu smýšlí špatně? A opravdu je důležité, že o tobě takto smýšlí, i kdyby to byla pravda? Snižuje to tvou sebehodnotu? Nyní autorka přináší do České republiky podobnou knihu pro dospělé. Připravte se ale na opravdu drsné čtení, které možná několikrát odložíte.





Tak přesně se to stalo mě.

Od odložené knihy k na vlastní kůži zažívané metodě The Work

Práce (The Work) je metoda, která je tak jednoduchá, ale zároveň pro mnoho lidí nestravitelná. Musíte se při ní dostat až na dno své temné duše, přiznat si své touhy a doslova vydloubnout to shnilé v sobě. Bolí to. Je to nepříjemné. Mnoho z toho, co autorka v knize píše, se mi doslova při prvním čtení příčilo. Rozčílila jsem se a knihu odložila. Později jsem si ji opět vzala a už mne oslovila více. Ono číst o tom, že jste doopravdy schopni žít i po smrti svých dětí a že jistou vinu za týrání má oběť a pachatel ve skutečnosti trpí možná ještě víc, není úplně příjemné a chce to opravdu hluboké usebrání, aby k tomuto člověk došel. A neznamená to potom, že musíte počítat s tím, že se něco špatného stane, že musíte pachateli odpustit… znamená to jen takové vnitřní odlomení třísky úzkosti a strachu. S touto třískou totiž žijeme všichni. Myšlenky nám určují naše rozpoložení.

Vždyť si jen stačí uvědomit, jakou část dne strávíme myšlením na toho či onoho a nad snováním domněnek! A jak to ovlivní náladu celého dne…

Uvěřit bolestivým myšlenkám?

Jak snadné to je! Kontaktovala jsem autorku předmluvy této knihy, Lucii Novákovou, která je jedinou oficiálně uznanou koučkou této metody a učila se i u samotné Byron Katie. Provedla mne touto metodou a probraly jsme společně pár takových bolestivých a omezujících myšlenek. Už v tu chvíli jsem byla přesvědčena, že se u toho zapotím, ale že se něco doopravdy změní. Na nějaké závěry je ještě brzy, je to vše moc čerstvé a metodu The Work si musíte na těchto nutkavých myšlenkách aplikovat pravidelně a po delší dobu, ale minimálně ve chvíli, kdy jsem se pod jejím vedením a dotazováním dostala k jádru problému, vylouplo se několik úžasných a čistých cest. Snad bych to přirovnala k tomu, že jsem se viděla taková, jaká jsem se viděla v dětství.

Navíc otázky jsou čistá psychologie – není na nich nic duchovního ani ezoterického a jsou tak logické, že metoda The Work je založena na tom, že si ji praktikujete sami, sami sobě jste tedy koučem. A kniha Potřebuji tvou lásku – je to pravda? je dobrou učebnicí. Kdyby se mne bolestivě nedotýkala určitá témata, dokázala bych se z ní tuto metodu efektivně naučit pro vlastní potřebu. Ale jsem ráda, že existuje help linka, na které se tuto metodu můžete nejen zdarma naučit, ale i vyřešit akutní problémy (více informací najdete pod odkazem autorky), nebo i české kurzy Lucie Novákové, což je nejlepší cesta jak metodu pochopit na svém vlastním případu. A pak – ano, věřím, že osvobození od trýznivých myšlenek, které vlastně nikam nevedou, je cestou ke svobodě.

O autorce:

Byron Katie je americká lektorka, spisovatelka, která prezentuje ve svých dílech a seminářích svůj vlastní postup ke zlepšení života nazývaného „The Work“ (Práce), nebo také „metoda dotazování“. Své poznatky upevnila a rozšířila při práci s lidmi s poruchami příjmu potravy, ve věznicích nebo v nemocnicích či v útulcích pro oběti domácího násilí. Ve zkratce je její Práce zodpovězení si čtyř jednoduchých otázek ve smyslu Je pravda to, co si myslím, vím určitě, že to JE pravda? Jak se cítím, když myslím na své domněnky a jak s nimi mohu pracovat dál… Našla tak základ ke všem svým knihám a ten postupně rozvíjela. Žije v Texasu a více informací o ní najdete na www.thework.com

