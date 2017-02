Vydavatelství Mladá fronta vydává nový titul pro děti Tuhle knihu nejez

Ve vydavatelství Mladá fronta, divizi Knihy vychází nový titul určený dětskému čtenáři. Ovšem v případě titulu s názvem Tuhle knihu nejez, není čtenář vlastně to správné označení. Kniha britských autorů Davida Sindena a Nikalase Catlowa má podtitul Vyhraj si s ní, ať je jenom tvoje! a je určena všem hravým a kreativním lidem.





K jídlu takhle kniha určena vskutku není, ale jinak se s ní dá dělat spousta vylomenin. Knihu by tak pro její interaktivitu mohli ocenit nakonec nejen samotné děti, ale i jejich rodiče, prarodiče a zástupci školních i volnočasových institucí, a to jako pomůcku při hodinách kreativní tvorby.

Anotace

Je to kniha nekniha. V čem to spočívá? Každá stránka totiž vybízí k nějaké naprosto originální a bláznivé aktivitě. Čtenář je zároveň i tvůrcem. A pořádně se při tom vyřádí. Terapie? Proč ne? Anebo taky prostě jenom zábava. Co všechno se s touhle knížkou a v ní dá dělat? Nakreslit autoportrét poslepu. Balancovat s ní na rameni. Přejet ji bicyklem. Čmárat, lepit, stříhat a gumovat. Prolézt stránkou skrz naskrz. Vzít knížku na procházku. Pocákat ji barvou. Nakreslit do ní komiks. Někoho s ní napálit. Popsat ji tajnými vzkazy. Hlavně ji ale nejezte!

Více o vydavatelství Mladá fronta

Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s dvaasedmdesátiletou tradicí. Vydavatelství Mladá fronta své dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji. Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro a portál Euro.cz. Vydavatelství Mladá fronta provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Od roku 2010, kdy byla založena divize Medical Services, vydavatelství nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Projekty divize se realizují za oboustranné spolupráce s tradičními a významnými zdravotnickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu klientských časopisů. Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 3 864 554 lidí v České republice.





249 Kč | brožovaná bez přebalu matná| 288 stran | 150 x 190 mm