Přivolejte si jaro s Dobrou sezónou

Nakladatelství CPress vydalo už druhou knížku blogerkám Michaele Riedlové a Denise Sýkorové – po Dobré sezóně v kuchyni zaměřené na květinové dekorace, jedlé dárky a stolování je tady Dobrá sezóna na jaře. Nalaďte se s ní na toto období rozpuku, které pomalu čeká za dveřmi…

Dobrá sezóna je praktická knížka čtvercového formátu rozdělená do tří kapitol s názvy: Velikonoce, Všechno kvete a Léto přichází. Na konci knihy je praktický Malý herbář a samozřejmostí je úvodní text a několik slov o Dobré sezóně. Kniha je dílem blogerek Michaely Reidlové a Denisy Sýkorové vedoucí právě blog Dobrá sezóna, kde zveřejňují různé recepty a tipy nejen na tvoření a dekorace.

V knize tak čtenáři najdou několik lákavých receptů na dobroty jako je velikonoční beránek, mazanec, ribuzkuchen nebo marmelády a sirupy, ale také postupy na vytvoření různých květináčů, svícnů a dekorací. Popisy jsou velmi názorné, nechybí popis potřebných pomůcek a také praktické rady. Potěšujícím faktem také je, že recepty i návody jsou plné běžně dostupných věcí, jež mají lidé doma.

Kniha je navíc plná krásných a precizních fotografií od Michaely Reidlové a Adama Zypky, který se podílel také na jejich úpravách. Jídla přímo lákají k zakousnutí a květiny jsou plné barev, přesně podle reality. Vše je čisté, ale zase nemáte dojem, že by se to každá fotka hodinu aranžovala.

Pokud už se nemůžete dočkat jara, už vymýšlíte, co byste si jak nazdobili nebo hledáte tipy na nějaké aktivity s dětmi, určitě po této knize sáhněte. Přímo voní jarem a pohodou a obsahuje moc pěkné návody. Jediná škoda je, že jich není více, ale co by pak člověk vymýšlel a psal do poznámek na konci knihy…

Dobrá sezóna, to je Michaela Riedlová a Denisa Sýkorová, jejichž hlavní snahou je ve své tvorbě respektovat roční období, sezónní potraviny a květiny, ale také staré tradice a obyčeje. Denisa Sýkorová je profesionální floristka, její parketou jsou tedy veškeré květinové dekorace a rady, jak se starat o rostlinky a Denisa Sýkorová se zase zabývá vařením, pečením a přípravou různých dobrot. Společně tedy vedou blog Dobrá sezóna a vydaly knihu Dobrá sezóna v kuchyni (2016). Můžete je sledovat na blogu (http://dobrasezona.weebly.com/) a Facebooku (https://www.facebook.com/dobrasezona/).

Dobrá sezóna na jaře

Autor: Michaela Riedlová, Denisa Sýkorová

Žánr: hobby

Nakladatelství: CPress

Rok vydání: 2017

Počet stran: 128

Hodnocení: 87 %

Zdroj foto: Albatros Media