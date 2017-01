Dámy, slečny, paní, zbystřete! Ikona glamour vydala knížku v češtině!

Vaše znaménko krásy, takový je název nejnovější extravagantní příručky o módě a kráse od světoznámé modelky a propagátorky burleskního stylu, nádherné Dity Von Teese. Tuto bibli nám přináší nakladatelství Jota, a pokud se zajímáte o módu, trendy, kouzlo osobnosti, líčení, pak zde naleznete vše a mnohem víc.









Dota Von Teese (* 1972) je americká modelka, burleskní tanečnice, návrhářka kostýmů a parfémů. Propaguje burleskní styl, zbožňuje vintage věci a inspiruje se zlatou érou Hollywoodu. Pokud vám ani toto nic neříká, pak vězte, že byla vdaná za provokativního zpěváka Marilyna Mansona.

Se psaním této knihy jí vypomohla Rose Apodaca, která píše o stylu a kultuře a je také návrhářkou a podnikatelkou. A že je to pořádná bichle – čítá 400 stran, má větší formát (255 × 285 mm) a váží úctyhodných 2,2 kilogramů! Můžete se těšit na spoustu celostránkových fotek, fotopostupy a vyfotografovány jsou i nejrůznější vychytávky a triky, které Dita používá dennodenně.

Kniha je přehledně rozdělena na čtyři části: Pod tím vším, S kosmetikou a láskou, Krása na vlásku, Krása na vystavení. Popisuje, jak můžeme zdůraznit ženskou krásu a jak bychom se měly starat o své tělo. Jak ho zkrášlovat, pečovat o něj každý den i při slavnostnějších příležitostech a jak působit půvabně.

Kniha vás přenese do světa půvabu, do světa ideálu krásy let minulých, přesto nabídne pravdy o kráse a jejím udržování, které jsou neměnné. Dozvíme se, jak Dita pečuje o svou tvář i o své tělo. Překvapilo mě, jakou péči věnuje vlasům a jaká kouzla s nimi dovede, i to, co doporučuje. Nabídne nám exkurzi do svého šatníku, poví, jaké vůně a kosmetické přípravky preferuje. Představí nám i svůj jídelníček a osvětlí svůj cvičící režim – a to i na řadě fotografií s popisky. Zabrousí i ke svým idolům a ikonám z oblasti módy a filmu. A je toho ještě mnohem víc!

Vaše znaménko krásy má být příručkou o kráse a stylu a to se povedlo. Osobně jsem čekala více informací ze života Dity, například jak se protloukala jako mladá, jaká zaměstnání vystřídala a co ji vedlo k touze stát se tím, čím je dnes. Částečně to zodpověděla, ale nebylo to chronologicky ani do hloubky, a informace z jejího soukromí a zákulisí jejího života působily poněkud chaoticky. Každopádně si myslím, že každá žena uvítá finty a fígle k tomu, jak působit zdravěji, krásněji, jednoduše přitažlivěji. Jak se líbit nejen druhým, ale hlavně sama sobě. A to Dita vystihla skvěle, i vy přece máte své znaménko krásy!

Hodnocení: 90 %