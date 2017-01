Recenze knihy Strach

Nová kniha slovenského spisovatele Jozefa Kariky slibuje mrazivý thriller plný napětí. Sám autor uvádí, že chtěl do příběhu vložit pořádnou dávku strachu, o čemž svědčí i tvrzení, že pokud po dopsání kapitoly nemusel sám usínat s rozsvíceným světlem, nebyl se svou prací spokojen.

Zpočátku jsem byla knihou poměrně zklamaná, místo mysteriózního thrilleru autor připravil velice obsáhlý popis vyhořelého samotného třicátníka, který se po rozchodu s přítelkyní vrací do starého bytu, ve které žil spolu se svými rodiči. Tam se pokouší vyrovnat se svými problémy, které se týkají zejména rozchodu. Přišlo mi místy až neuvěřitelné, jakým způsobem ho tato událost zasáhla, nicméně zhruba v druhé třetině se děj začal ubírat tím správným směrem. V místních horách se za mrazivých zimních dnů ztrácejí děti. A právě v tuto chvíli jsem začala vnímat podobnost s knihou To od Stephena Kinga (k této podobnosti se sám autor přiznává). Řekněme, že i zde je To, které záhadným způsobem unáší děti, vraždí je a zotročuje pro své zvrácené účely.

Vykreslení atmosféry spolu s volbou konkrétního místa a samozřejmě zajímavým příběhem mě opravdu nahnal pořádný Strach. Místy možná, stejně jako já, knihu odložíte, abyste vstřebali to, co jste právě četli, ale to ji právě přidává na atraktivitě.

K zamyšlení je i to, co vlastně sepsání takovéto knihy vypovídá o samotném autorovi, zda má sám jakési trauma z dětství..? Nicméně oceňuji i prvky psychologického thrilleru, které činí knihu ještě lepší.

Autor: Jozef Karika

Počet stran: 272

Doporučená cena: 298 Kč

Celkové hodnocení: 90 %