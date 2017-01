Hrůzy třicetileté války v realistickém historickém románu

Nakladatelství Moba se pravidelně zaměřuje zejména na detektivky, ale především i historické romány. V jejich spisovatelské “stáji“ se nacházejí taková esa jako Vlastimil Vondruška, František Niedl nebo Michael Weber. Právě kniha posledního jmenovaného se před nedávnem dostala na knižní trh pod názvem Démoni apokalypsy.

S tímto spisovatelem jsem se poprvé setkal až prostřednictvím knihy Zpověď inkvizitora, která se zaobírala příběhem šumpersko-losinských inkvizičních procesů. V ní jsem si vedle jiného všiml zejména dvou hlavních rysů tvorby tohoto autora. Za prvé se ve svých historických románech nebojí jít do hloubky a dostane se Vám tedy slušné přednášky z historie. Naštěstí snesitelnější formou než ve školních lavicích. Ovšem zároveň se nebojí ve svých příbězích použít velkou porci násilí. Ostatně minulost je z velké části na masakrech a krvi postavená. Ve stejném duchu pokračuje i v aktuální knize Démoni apokalypsy.

Hlavním hrdinou je tentokrát Jan Flachs alias Johann Coppy. Jedná se o švédského vojáka, který se zúčastní masakrů během třicetileté války v Evropě. Konkrétně se budete mít možnost podívat zejména do Olomouce. Smutný je na tom zejména fakt, že tento muž právě z Čech pochází.

Jistě víte, že tento konflikt se odehrál v letech 1618-1648. Už se tedy nejedná o žádný surový středověk, ale chování lidí tomu zrovna neodpovídá. Prostřednictvím deníků Coppyho budete mít možnost shlédnout nejednu smrt, mučení, ponižování a další zvrácenosti. Tato doba se totiž stala dalším tragickým milníkem v dějinách celého lidstva.

Michael Weber se rozhodně nijak nezalekl hrozivých scén a opírá se do nich naplno. Některé popisy jsou opravdu hrůzostrašné a vyvolávají v člověku pocit nechutenství. Události okolo vpádu švédských vojsk do Čech nejsou natolik známé naší veřejnosti jako hrůzy druhé světové války. Možná i díky tomu dokážou některé z čtenářů dostatečně šokovat.

Naštěstí dojde (vedle různých milostných aférek) i na skutečnou lásku a samozřejmě tu zakázanou. Ta je totiž vždycky nejvýživnější. Flachs se totiž zamiluje do paní Elišky, která stojí na opačné straně barikády. Dokážete si jistě velice dobře představit, že z toho nebude úplně jednoduchá situace.

Přestože kniha rozhodně má své kvality a autorovi se podařilo vytvořit další kvalitní román, nejedná se o zrovna jednoduchou literaturu. A to nejen s ohledem na brutální a násilné scény. Celkově je kniha téměř odborně zaměřená, hodně popisuje danou dobu a pro někoho nemusí být úplně jednoduché ji skousnout. Jestliže ovšem máte rádi romány Michaela Webera, rozhodně se nad jejím přečtením nemusíte více zamýšlet. Příběh poskytne opravdu realistický pohled na danou dobu, kterému ani nebudete chtít věřit. Bohužel už od pradávna jsou lidé kvůli penězům a moci schopni provést opravdu hrůzné činy. A toto období patřilo jednoznačně k těm nejhorším.

Démoni apokalypsy

Autor: Michael Weber

Žánr: Historický román

Nakladatelství: Moba

Rok vydání: 2016

Počet stran: 552

Hodnocení: 75 %