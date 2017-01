Simpsonovi vyrážejí na cestu, tak pojeďte s nimi!

Komiksové nakladatelství Crew nám každý měsíc přináší pravidelnou dávku žlutého šílenství v podobě komiksového magazínu Bart Simpson. Nicméně v listopadu přibyla do knihovničky příběhů o Simpsonovic rodince sebrané příběhy pod názvem Simpsonovi vyrážejí na cestu! A s touhle světoznámou rodinkou to bude cesta potrhlá a šílená, ale hlavně zábavná!

Simpsonovi má na svědomí americký scénárista, producent a karikaturista Matt Groening (* 1954), který stojí i za populární Futuramou. V této knížečce najdeme několik příběhů (Rodinný cirkus Simpsonovi, Blbosti, které nikdo nechtěl, Žlutá smršť, Všichni musí být v kiltu, Líza uprostřed, Homerova Amerika), ale potěší a zabaví i jednostránkové myšlenkové mapy jednotlivých členů domácnosti Simpsonů.

Hned samotná obálka vám ukáže, co máte od těchto humorných historek čekat – spoustu povyražení od začátku až do konce! Nejprve se podíváme, jak by to vypadalo, kdyby slavná rodinka určovala trendy a to, co právě letí. Nechtěli byste někdy vypadat jako Homer, nebo zkusit účes á la Marge? Blbosti, které nikdo nechtěl, představují spíše výplňové vypravování a sondu do života vedlejších postav, ale proč vlastně ne? Žlutá smršť představuje dědu Abea jak ho neznáme a nemálo z vás jeho minulost určitě překvapí. A protože máme cestovní díl, podíváme se taky se školníkem Williem do Skotska a zažijeme jedno zajímavé rodinné shledání. Syndrom prostředního dítěte budeme řešit u Lízy a nakonec nás čeká a nemine divoká jízda Amerikou v podání Homera.

Komiksové příběhy o Simpsonových jsou sázkou na jistotu. Pobaví se nejen děti a mladí, ale pokud se neberete moc vážně a chcete si dáchnout, určitě rozptýlí i starší komiksuchtivé čtenáře. Takže pokud zrovna nemáte co na práci a sháníte krátké počteníčko, Simpsonovi vyrážejí na cestu! jsou pro vás to pravé ořechové.

Název: Simpsonovi vyrážejí na cestu!

Scénář: Gail Simoneová, Patric M. Verrone

Kresba: Phil Ortiz, Luis Escobar, JohnConstanza

Překlad: Petr Putna

Žánr: komiks

Nakladatelství: Crew

Rok vydání: 2016, brožované

Počet stran: 144

Hodnocení: 95 %