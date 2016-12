Vallgren pokračuje v tématu Stiega Larssona

S Dannym Katzem jsme se poprvé setkali před rokem touto dobou. Bývalý feťák, který je počítačový a jazykový génius, prošel si prací v armádě a teď už se věnuje projektům ve své firmě. Mezitím zachraňuje životy. Vábení drogy je pro něj ale stále silné a hlasité. Možná tak jako jeho touha po spravedlnosti.

V pokračování se totiž nejdříve setkáváme s jeho povedeným kamarádem z dětství Jormou. Zlodějem par excellence, který si sice dává nějaký čas pohov, ale naskytne se kšeft, který nelze odmítnout.

Danny se sotva vzpamatuje ze svého dobrodružství z předchozí knihy a už se řídí do dalšího, aniž by o tom věděl. Zmítá se nad chutí si dát trochu heroinu. Navštíví svého dealera Ramóna, který žije s Jenny. Žijí si trochu na vysoké noze, ale není úplně jasné, kde se dostali k prostředkům. Když se Danny rozhodne psaníčka s drogou nevyužít, vrací se k Ramónovi, jenže ten už nežije.

Kam se poděla Jenny? Co znamená její kresba ženy v kleci, kterou Danny nachází v bytě? Jorma se schovává, nemůže mu pomoct. Obrací se aspoň na Evu Westinovou, která Dannymu pomáhá, a mimo to řeší jejich vztah. Je do něj zamilovaná, nebo je ho jenom stará láska, která nerezaví?

Nový příběh s sebou přináší spoustu napětí, odboček, překvapivých situací a velké téma – násilí na ženách. Už Stieg Larsson se mu věnuje ve své první knize Muži, kteří nenávidí ženy a Vallgren se mu věnuje po svém. Dále se také o hlavní postavě dozvídáme díky jeho vlastnímu průzkumu do historie jeho rodiny.

Od minulého dílu autor ve svém příběhu rozpracoval méně linií a to bylo ku prospěchu věci. Knihu doporučuji milovníkům napětí a bleskového tempa. Autor na světlo vytahuje opravdovou špínu, ale je dobře, že poukazuje na problémy vyspělé společnosti. Ne, není to kouzelné čtení k vánoční pohodě. Ale jak už jednou knihu vezmete do ruky, nepřestanete, dokud nedočtete.

Předchozí kniha: http://kultura21.cz/literatura/13828-moba-carl-johan-vallgren-chlapec-ve-stinu

Svině/SvinenAutor: Carl-Johan Vallgren

Žánr: krimi-thriller

Nakladatelství: MOBA

Rok vydání: 2016

Počet stran: 368

Hodnocení: 95 %

Zdroj foto: www.kosmas.cz http://shop.mobaknihy.cz/knihy/svine