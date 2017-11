Prosincový koncert 6členné jazzové vokální formace Prime Time Voice proběhne na jimi často navštěvovaném, oblíbeném a tudíž vlastně docela obvyklém místě - v pražském Agharta Jazz Centru.

Přesto bude něčím výjimečný - jistě adventní náladou a předvánočními kousky v repertoáru, ale také symbolickým číslem "pět". Pátý prosincový večer, kdy každoročně očekáváme příchod Mikuláše (- a nepochybně bude obcházet i pražské jazzové scény), symbolizuje letos zároveň pět let existence Prime Time Voice. Poprvé kapela veřejně vystoupila právě zde, v jazz clubu v Železné.

Obě jejich CD vyšla u vydavatelství Arta , novější "Lazy Afternoon" jim pokřtili loni pánové Ivo Šmoldas a Milan Šteindler.. První, debutové CD "Live" pokřtil majitel a manažer jazz clubu Agharta (a zároveň producent vydavatelství Arta records) Michal Hejna společně s Ondřejem Havelkou v r. 2014 přímo zde, na prknech Agharta Jazz Centra. Kapela je ráda, že sváteční náladu stihla načerpat do zásoby už v dřívějších měsících, třeba při nedávném velmi úspěšném listopadovém koncertě ve zcela zaplněném Gaubaldhaus v německém Waldmünchen.

V pracovně nabitém prosincovém čase totiž členové této pražské formace dokázali přes veškeré snahy nalézt ke společnému vánočnímu koncertu jen jediné datum - shodou okolností pátý prosinec. To, že se kapelník a aranžér tohoto již "pětiletého" tělesa Jaroslav Šimíček narodil právě na Mikuláše by ještě stále mohlo vypadat jako souhra náhod, kdyby ovšem neslavil letos své 55. narozeniny.. Co vše se v tuto magickou noc plnou 'pětek' v Aghartě odehraje a to nejen na jevišti, zatím ještě nikdo netuší, jisté je, že půjde o jediný a svým způsobem jedinečný prosincový koncert kapely. Kdo ho nestihne, musí si na další počkat do nového kalendářního roku, kdy vedle domovské Agharty zavítá kapela opět do Jazz Docku i na jiná pražská či mimopražská místa. Vyjede taky na Moravu a představí se olomouckému publiku. Ti, kteří to mají blíž na českomoravské pomezí mohou kapelu s příchodem jara zastihnout na 22.ročníku Festivalu Polička Jazz.

Ale ti, kteří zavítají už 5.12. do pražského jazz clubu Agharta si mohou plnými doušky vychutnat mikulášsko-vánoční hudební nadílku u příležitosti výročí zrození kapely a zároveň i jejího kapelníka. Koncert začíná ve 21 hodin, končí s úderem půlnoci. První příchozí stihnou i ochutnávku mikulášských lahůdek včetně domácí tlačenky z oslavencovy dílny. Do sálu už žádné "tlačenky" zapotřebí nebude, vítán je kdokoli, kdo má rád příjemný akustický zvuk, propracované vokální party, působivá jazzová sóla, originální aranžmá, neotřelý repertoár z doby od Andrews Sisters až po Chicka Coreu a příjemnou společnost. Co dodat ? Snad jen VŠECHNO NEJLEPŠÍ ! A zde je malý hudební vzkaz všem těm, kteří v Aghartě večer z 5. na 6. prosince trávit nemohou - pochopitelně s přáním magické předmikulášské noci, snových Vánoc a svěžího procitnutí v roce 2018.