Kdo zvládne nahrát 18 písní za víkend? Janek Ledecký!

Pro muzikálové herce nekončí práce vystoupením na jevišti. Herecký ansámbl muzikálu IAGO měl o víkendu pěkně napilno s nahráváním nového muzikálového CD. Pod vedením autora muzikálu a zároveň zkušeného muzikanta Janka Ledeckého, to ale zvládnuli na výbornou.

Víkend to byl pro herce z muzikálu IAGO opravdu nabitý. Během dvou dnů se muselo nazpívat osmnáct písniček, ve kterých uslyšíme všechny herce, kteří v muzikálu vystupují. „Každý tady má svoje místo. Schválně jsem to rozhodil tak, aby se tam dostaly všechny alternace, takže zpívají úplně všichni. Bude to 18 písniček plus také bonusový materiál,“ prozradil Janek Ledecký na otázku, na koho se můžeme na novém CD těšit.

Příprava cédéčka ale není jen o nazpívání písniček. Hudba se začala natáčet už v dubnu, v září se pokračovalo v přípravě aranžmá se symfonickým orchestrem, postupně se vystřídala čtyři různá studia a o víkendu přišel čas na vokály a hlavní zpěvy. Nejtěžší bylo vytvořit pro zpěváky a herce časový harmonogram. Aby se vše stihlo, muselo to ve studiu pěkně frčet. Všichni zúčastnění mají totiž i další pracovní povinnosti, někdo natáčí na Slovensku a jiný je třeba na cestě do Indie. „Jak se říká, čas je proti nám, máme na to dva dny. Dneska natáčí sedmnáct lidí. Všechno to časově ukočírovat je docela fuška. Všichni ale samozřejmě své písně perfektně znají, tak snad to zvládneme. Včera tu byl například Milan Peroutka, který už je teď na cestě do Indie,“ doplnil Ledecký.

My jsme ve studiu kromě Janka Ledeckého potkali Desdemonu Aničku Slováčkovou, Othella Tomáše Novotného a Cassia Láďu Korbela. Anička se nám svěřila, že ji hraní v muzikálu i samotná role Desdemony velmi baví. „Muzikál je sám o sobě spojený s tancem a herectvím, takže tam procítění a výraz musí být a já myslím, že tohle by měla mít každá písnička. Jakmile je popová písnička o ničem, tak se zpívá blbě. No a Desdemona se mi hraje úplně skvěle, strašně mě to baví.“

Jelikož je prý sama žárlivá, má sympatická blondýnka pro žárlivé scény pochopení. „Jsem dost žárlivá, takže nemůžu mít nikomu za zlé to, co jsem já sama. Pokud mě tedy neuškrtí,“ dodala na adresu svého muzikálového partnera Tomáše Novotného. Jejich láska skličovaná žárlivostí totiž na jevišti skončí tragédií, kdy Othello jednoho večera svou milovnou ženu Desdemonu uškrtí.

Za svoji profesní dráhu vydal Janek Ledecký už přes dvacet cédéček. Když vše dobře dopadne, to poslední muzikálové vyjde zhruba za týden. „Pokřtít bych ho chtěl po představení v divadle,“ dodal autor nakonec. Pokud budete chtít být u toho, termíny jednotlivých představení najdete na webu.