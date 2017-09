BETWEEN THE PLANETS VYDÁVAJÍ DRUHÉ ALBUM

Nové album skupiny Between the Planets ponese název „Of Inner Sight“. Následovník 3 roky starého debutu „Immersion Into The Unknown“ vyjde 30. září, a to jak digitálně, tak na fyzickém CD nosiči.

„Oproti prvnímu albu jde tohle více do hloubky - ve všech ohledech. Deska jako celek je podle mě vyspělejší, zároveň se však drží linie, která byla definovaná už na debutu,“ uvádí k novému počinu kapelník Martin Spacosh Peřina.

Na albu účinkuje několik hostů, konkrétně saxofonista Jørgen Munkeby (SHINING), zpěvačka Barbora Mochowa a violoncellista Karel Žďárský (SOUSEDI). O mix a mastering se postaral Ecson Waldes ze studia BIOTECH, se kterým kapela spolupracovala již na první desce.

Představení novinky bude doprovázet křest, který proběhne 19. října 2017 v pražském klubu Underdogs ve společnosti UNEVEN STRUCTURE (Francie) a VOYAGER (Austrálie).

