Nové album Moniky Načevy zaručí Průvan v hlavě

Právě vychází single Průvan v hlavě z nové stejnojmenné desky zpěvačky a herečky Moniky Načevy. Při přípravě alba opět potkala s básnířkou Sylvou Fischerovou a DJ Five. Poprvé na albu spolupracuje se slovenským beatmakerem Valérem Smutkem alias Tentato, jehož tvorba dává tušit nadějnou budoucnost elektronické scény. Díky kombinaci těchto silných osobností vznikla deska, která spojuje dva zdánlivě rozdílné světy – křehká slova zpívaná sametově uhrančivým hlasem Načevy doplňují temně vrzající a úderné beaty Tentato a Five. Křest alba Průvan v hlavě, které vychází na labelu Ajlavmjuzik, proběhne dne 29. září 2017 v prostorách Anežského kláštera, Národní Galerie v Praze v rámci letního programu Anežka LIVE! Vstupenky lze zakoupit v předprodeji GoOut za 150 Kč.

Single „Průvan v hlavě“, který právě vychází, reprezentuje novou desku Moniky Načevy velmi výstižně. Poeticky něžná sic mnohdy tíživá slova Sylvy Fischerové jsou vystřídána drsnými beaty, skřípotem a hluky. Nejedná se o boj, ale o souhru - často znepokojivě naléhavý zvuk je důkazem toho, že zdánlivě nevinné obrazy mají i druhou tvář. V některých písních převládá elektronika, jako je tomu např. v písni „Teror“, kde se zpěvaččin hlas až zdánlivě topí a mění ve stroj, zatímco jinde („Když tě obejmu“ nebo „A potom tam viděla II“) mají větší prostor slova, vytvářející znepokojivé obrazy odcizení, opuštěnosti, matných vzpomínek na cosi v minulosti, co se každou chvílí může rozpadnout. „Básnické texty Sylvy Fischerové jsou pro mě rovnocenným pokračováním zhudebňování silných básní po dlouholeté spolupráci s Jáchymem Topolem. Cítím stejně silné propojení,“ vyjádřila se Monika Načeva o básnířce a spisovatelce, která debutovala v roce 1986 básnickou sbírkou „Chvění závodních koní.“ Její verše byly přeloženy do řady jazyků, dva básnické výbory vyšly ve Velké Británii, výbor „Stomach of the Soul“ dokonce v USA.

S DJ Five, který je jedním z nejvypracovanějších a nejúspěšnějších turntablisů v ČR a je několikanásobným vítězem československých šampionátů DMC a ITF, spolupracovala Načeva již na albu „Mami“ (2007). Díky němu se setkala s Tentato – slovenským beatmakerem tajemných elektronických instrument. Rozhodla se s ním spolupracovat na novém albu „Průvan v hlavě“. Tentato se inspiruje zvukovými efekty a sound-designem, nebojí se kombinovat styly jako trip-hop a chill-step a jeho tvorba je založena na jeho intenzivním studiu gramofonových technik – vytváření rytmických zvuků, tzn. škrábanic.

Načeva společně s Tentato a DJ Five nicméně vytváří svět silný a stabilní. Možná se do něj někdy neumíme trefit a možná nám často „vteřiny uhýbají, vteřiny zahýbají, “ ale klidný hlas Načevy a tvrdé scratche a beaty udávají našemu životu poměrně hodně přijatelný a pevný rytmus. Křest desky proběhne v pátek 29. září v Anežském klášteře. Kmotrem alba, jehož obal vytvořil umělec Josef Bolf, bude Otto M. Urban. Jako support vystoupí skupina BA:ZEL.

Monika Načeva je výrazná česká zpěvačka a herečka (začínala v 90.letech v autorských divadlech jako A-Rubín, Ha- divadlo, Sklep, v současnosti spolupracuje s divadlem Vosto5 a dětským divadlem Minor). V roce 1994 debutovala úspěšným albem „Možnosti tu sou…“ (1994), které vzniklo v produkci Michala Pavlíčka. Hit „Udržuj svou ledničku plnou“ podle básně Jáchyma Topola se dostal do podvědomí i širší hudební veřejnosti. Následovaly alba „Nebe je rudý“ (1996), „Mimoid“ (1998). „Fontanela“ (2001). Na albu „Mami“ (2007) se poprvé sešla s DJ Five. Jedná se o sbírku melodií a beatů z knihovny různých elektronických producentů, které doprovodily texty Jáchyma Topola a kytara legendárního Michala Pavlíčka. Následovala deska „The Sick Rose“ (2010), na kterém Načeva spolupracovala s anglickým elektronickým producentem Timem Wrightem. Na albu „Milostný slabiky“ (2013) se pak sešla nejen s bluesovým kytaristou Justinem Lavashem, ale také s výraznou současnou básnířkou Sylvou Fischerovou. V loňském roce vydala opět s Michalem Pavlíčkem a za doprovodu smyčcového Pavel Bořkovec Quartet album „Na svahu“.

Rodný list alba:

Průvan v hlavě

Načeva, Tentato, Five

Label: Ajlavmjuzik, 2017

Skladby: 1. Průvan v hlavě, 2. V podsvětním městě, 3. Vteřiny uhýbají, 4. Když tě obejmu, 5. Technický já, 6. Vražená do režimu lži a těla, 7. Teror, 8. A potom viděla II, 9. Město spánku, 10. Země duší

Více info:

Křest alba Průvan v hlavě, 29. září 2017, Anežský klášter FB event křtu: https://www.facebook.com/events/469624370076997/?fref=ts

Vstupné: 150 Kč v předprodeji

200 Kč na místě

Průvan v hlavě na youtube.

Průvan v hlavě na soundcloud.