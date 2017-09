Zlejší než zlí. Hudební rebelové The Bad Plus zahrají v Brně

Ač ji zdobí image rozzlobených mužů a poněkud kontroverzní pověst, americká kapela The Bad Plus bývá oprávněně řazena k nejlepším jazzovým triům na světě. Jak by také ne, když spolu hraje v nezměněné sestavě už sedmnáct let. Trio ve složení Reid Anderson (kontrabas), Ethan Iverson (piano) a David King (bicí) od počátku pletlo hlavy hudebním odborníkům, jelikož se svojí tvorbou vyhýbalo tradičním škatulkám. To ale nijak nebránilo tomu, aby se dočkalo mnoha pozitivních recenzí a získalo si celé legie fanoušků napříč světem. V brněnském Sono Centru vystoupí 20. listopadu v rámci podzimních ozvěn JazzFestu Brno. Vstupenky od 290 Kč jsou k dispozici na webu Jazzfestbrno.cz, v prodejní síti Ticketportal a v běžných kamenných předprodejích.

„The Bad Plus jsou známí svým inovativním přístupem, jazzovými úpravami slavných hitů a kombinací žánrů od jazzu, rocku, přes elektroniku až k soudobé hudbě. Kapela neustále hledá pravidla, která by mohla porušit, hranice, jež by mohla překročit a žánry, které by mohla překlenout,“ představuje kapelu umělecký ředitel JazzFestu Brno Vilém Spilka. V posledních letech se trio vydalo cestou autorských skladeb, ale nejnovější deskou nazvanou „It’s Hard“ se vrátilo ke kořenům a k tomu, co jej proslavilo nejvíc – k dekonstrukci popových, rockových či R’n’B skladeb. Právě repertoár z tohoto alba bude tvořit hlavní část jejich podzimního koncertu v Brně. Návštěvníci se tak mohou těšit na originální úpravy skladeb Petera Gabriela, Johnnyho Cashe či Prince. A protože každá kapitola musí začít a skončit, tak kapitola The Bad Plus v originální sestavě končí právě letos. Ethan Iverson, klavírista, jenž zásadně ovlivnil zvuk a hudební filozofii kapely, se od nového roku naplno vydá vlastní cestou. „Odcházet se má na vrcholu a my máme štěstí tohle odcházení zažít,“ těší se Spilka.

Koncert The Bad Plus je součástí série Echoes of JazzFestBrno, která již třetím rokem navazuje na tradiční jarní část největší jazzové přehlídky v České republice. Ještě před americkým triem však brněnský JazzFest hostí kanadskou zpěvačku a pianistku Dianu Krall, která zahraje 20. září v DRFG Areně. Jazzová lady fanouškům představí především repertoár ze svého nového alba Turn Up The Quiet. „Na koncert zbývá posledních pár desítek vstupenek k sezení. Pro velký zájem jsme do prodeje přidali ještě lístky na stání,“ doplňuje výkonný ředitel JazzFestu Vlastimil Trllo.

Na vysoké úrovni festivalu mají zásluhu nejen pořadatelé, ale i věrní fanoušci a partneři.

Generálním partnerem JazzFestu Brno zůstává i nadále brněnská investiční skupina DRFG, jejímž zakladatelem a majoritním vlastníkem je David Rusňák. Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investování do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. Skupina preferuje obory, kterým její představitelé dobře rozumějí a lokality, které jsou jim kulturně i geograficky blízké. Primárně se zaměřuje na investice do energetiky, nemovitostí, finančních služeb a telekomunikací. Více na www.drfg.cz.

Nově se hlavními partnery festivalu stávají investiční skupina KKCG a společnost MND a.s.

KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy více než 2 mld. eur, která působí v 10 zemích světa. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní a zábavní průmysl, cestovní ruch a na investice do nových technologií. Zakladatelem společnosti je podnikatel Karel Komárek, který je dlouholetým podporovatelem významných hudebních projektů na české kulturní scéně. Více na www.kkcg.com.

MND a.s., člen skupiny KKCG, je českou společností se stoletou tradicí těžby ropy a zemního plynu. MND je významným dodavatelem plynu a elektřiny českým domácnostem. Firma dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na péči o životní prostředí a rozvoj urbanismu. Více na www.mnd.cz.

