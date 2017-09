Nejdelší setlist v historii kapely, nová show, nové skladby a nablýskané staré hity! A kdo si počká i překvapení se dočká.

Cocotte Minute se záhy rozjedou na turné, na kterém se symbolicky rozloučí s jejich comebackovým a zároveň zatím posledním albem „!Rituál, kmen a srdce a kmen!“ a dají svým fanouškům nahlédnout do jejich hudební budoucnosti. Podruhé a naposledy tak na plánované šňůře zazní celý Rituál.

Nebudou samozřejmě chybět všechny zásadní hity, speciálně kvůli tomuto turné do setlistu zařazené rarity z minulosti a dvě zbrusu nové skladby, které kapela v září nahraje ve Vídni pod taktovkou Mika Wolffa - kytaristy rakouských Kontrust.

"Na "Rituál naposled! Tour" odehrajeme nejdelší koncertní set v naší historii. Chceme jím poděkovat všem našim příznivcům a oslavit s nimi dva roky naprosto fenomenální jízdy, kterou nám Rituál připravil. Odehráli jsme s ním 80 koncertů, na které zavítalo na 38 000 lidí. Zveřejnili jsme z něj 10 videoklipů, které celkově zhlédlo na 850 000 uživatelů YouTube. Absolvolali jsme s ním samostatné i bujaré turné s Hentai Corporation a Prago Union, na které nikdy nezapomeneme." hodnotí poslední dva roky frontman kapely Zeller a doplňuje: "Nastal čas se posunout dál. Proto za chvíli odjíždíme do Rakouska natočit nové skladby, jejichž premiéra bude součástí nadcházejícího turné."

A nebyli by to Cocotte Minute, kdyby turné kromě nové dramaturgie "nevytunili" také novou show a bonusy pro své příznivce. "Budeme s publikem pracovat a vtahovat je do show víc než jindy. Jak, ale neprozradím, ať překvapení zůstane překvapením," dodává s úsměvem Zeller.

Termíny "Rituál naposled! Tour":

27.10. Plzeň - Šeříkovka

01.11. Praha - Lucerna Music Bar

02.11. Brno - Eleven

03.11. Nový Jičín - Drago

04.11. Jablunkov - Rockcafé Southrock

10.11. Krumlov - Fabrička

11.11. Jihlava - Soul

1.12. Děčín - Garage

2.12. Nitra - Nájomná Jednotka

8.12. Chrudim - R-klub

9.12. Kutná Hora- Česká 1

Více na www.cocotteminute.org