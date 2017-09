Hentai Corporation vydají v říjnu své druhé studiové album

O natáčení druhého studiového alba jedné z nejšílenějších kapel české hudební scény Hentai Corporation se mluví od konce minulého roku. V tuto chvíli je už jasno. Kapela má název alba, datum křtu i naplánované turné.

Album, které se natáčelo v ostravském nahrávacím studiu Citron v průběhu letošního roku ve spolupráci s Alešem Bajgerem a Petrem Slezákem, kteří jsou dle slov kapely: „nesourodá dvojice hudebních magorů a moc chytrých pánu, který si navzájem lezou na nervy a zároveň jsou schopný nás dokopat k nevídaným výkonům“, ponese název INTRACELLULAR PETS. Křest alba je naplánován na 27. října v pražském klubu Palác Akropolis.

Kapela nejdříve pojede otestovat nové skladby k našim západním sousedům. Od 22. do 30. září předvedou zběsilost svých živých vystoupení hudebním fanouškům v Německu, Holandsku, Belgii, Francii a Lucembursku. V říjnu bude následovat koncertní šňůra „Intracellular pets nám spadla 2017“ po hudebních klubech v Čechách a na Moravě. Zde již budou mít fanoušci možnost si nové album koupit.

Termíny:

13. 10. 2017 Opava, Klub ART

14. 10. 2017 Znojmo, GOGO

20. 10. 2017 Svitavy, Alternativní klub Tyjátr

21. 10. 2017 Varnsdorf, Free Tibet Fest

27. 10. 2017 Praha, Palác Akropolis (křest alba)

03. 11. 2017 Černošice, Klub Kino

04. 11. 2017 Třebíč, Béčko

10. 11. 2017 Jablonec nad Nisou, Klub na rampě

11. 11. 2017 Děčín, La Garage Noir

17. 11. 2017 Uherské Hradiště, Klub Mír

18. 11. 2017 Jihlava, Soul Music Club

Hentai Corporation je česká thrash-rock’n’rollová kapela z Prahy, fungující od roku 2005, známá výjimečnou formou svých živých vystoupení, nápaditými instrumentálními linkami a skvělým vokálem excentrického Radka Škarohlída. Během své existence tato formace získala pověst jedné z nejtalentovanějších a zároveň nejkontroverznějších kapel u nás. Do povědomí širší veřejnosti se kapela dostala kontroverzním videoklipem ke skladbě Equilibristic Brides z prvního studiového alba „The Spectre Of Corporatism: Starship Shaped Schnitzels From Planet Breadcrumbs Are Attacking A Giant Tree Monster Who Has A Vagina And Holds Hitler Hostage“ z roku 2013, které přesáhlo na serverech youtube a vimeo dohromady přes 1 milion zhlédnutí. Z video portálu YouTube bylo video pro závadnost obsahu staženo.

Kapela krom zmiňovaného studiového alba nahrála ještě EP Dr. Zaius (2011), singly Až ti řeknu na album coverů David Koller & Friends (2016), singl Neurol Machine (2012) a demonahrávky Fuck You Like a Chameleon (2008) a Mufta demo (2006).

Hentai Corporation hrají ve složení Radek Škarohlíd, Petr Škarohlíd, Zdeněk Šťáva, Matouš Duraj a František Koucký.

Kontakty: Facebook, Bandzone