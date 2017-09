Jubilejní Dvořákova Praha začíná příští týden; představí prestižní orchestry, nadějné talenty i světové hvězdy

Koncertní sezónu tradičně otvírá mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, na němž nesmrtelnému skladateli vzdává hold elita naší i světové hudební scény. Den před výročím narození Antonína Dvořáka, 7. září, rozezní Rudolfinum famózní oratorium Stabat Mater, v němž své síly spojí hvězdný kvartet sólistů, který tvoří lotyšská sopranistka Kristine Opolais, slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová, polský tenorista Piotr Beczala a německý basista René Pape. Doprovodí je náš přední orchestr PKF – Prague Philharmonia, který povede jeho šéfdirigent Emmanuel Villaume, a vynikající Český filharmonický sbor Brno. „Jsem velmi rád, že naši monumentální Dvořák Collection zahájí právě hluboce duchovní Dvořákovo Stabat Mater. Dlouho jsme tento komplex oratorií obcházeli uctivým obloukem, ale o to větší událostí bude, a to i díky skutečně mimořádnému uměleckému obsazení se sólisty známými z Metropolitní opery i dalších prestižních operních domů,“ říká umělecký ředitel festivalu Marek Vrabec

Úvodní koncert letošní Dvořákovy Prahy bude přenášet ČT Art i TV Arte, v dolní části pražského Václavského náměstí pak bude koncert promítán na velkoplošnou obrazovku. Tam také od 17.30 bude na pódiu probíhat Dvořákovský „warm-up“ s některými festivalovými umělci, například Ivanem Klánským, Pavlem Steidlem, Petrem Nekorancem, Pavlem Svobodou, Martinou Bačovou či Hanou Baborákovou, z nichž někteří rozezní i své nástroje. Programem bude provázet Jiří Václavek. Další vybrané koncerty bude také zaznamenávat stanice Vltava Českého rozhlasu.

Zahajovací koncert tak předznamenává letošní hlavní programovou linii, kterou jsou Dvořákovy kantáty a oratoria, tedy hudba spojující sílu mnohačetného lidského hlasu se zvukem velkého orchestru a sólistů. Vedle úvodního koncertu bude k vrcholům patřit i dvojí uvedení slavného Requiem s Českou filharmonií pod taktovkou Jakuba Hrůši, s Pražským filharmonickým sborem pod vedením Lukáše Vasilka a hvězdným kvartetem sólistů: Ailyn Pérez, Christianne Stotijn, Michaelem Spyresem a Janem Martiníkem. Tento výjimečný koncert zaznamená a vydá prestižní vydavatelství DECCA. Dalším z vrcholů festivalu i Dvořák Collection bude Te Deum s Adamem Plachetkou, Simonou Šaturovou, Pražským filharmonickým sborem a Vídeňskými symfoniky vedenými Tomášem Netopilem. V programu Dvořákovy Prahy nechybí ani další Dvořákova proslulá díla. Uslyšíme Českou filharmonii s Petrem Altrichterem a violoncellistou Jeanem-Guihenem Queyrasem ve slavném Violoncellovém koncertu h moll a soubor Musica Florea Marka Štryncla při Novosvětské v netradiční úpravě na dobové nástroje.

Komorní řada nese letos rukopis neúnavného organizátora, světoznámého hornisty a dirigenta Radka Baboráka, který bude i v čele Festivalového orchestru Dvořákovy Prahy při jeho premiéře. Mimořádné těleso je složeno z hráčů předních evropských orchestrů, sólistů a pedagogů. Členové orchestru se zároveň představí během celé komorní řady v mnoha sestavách a kombinacích. V jejich podání zazní i řada českých premiér. Zde i v dalším programu dostávají prostor čeští umělci, kteří si vybudovali úspěšnou kariéru v zahraničí. Takovými jsou operní pěvec Adam Plachetka či dirigent Tomáš Netopil, který se letos na Dvořákově Praze představí hned třikrát, mimo jiné na festivalové ouvertuře v cyklu Po stopách Antonína Dvořáka v jeho rodné Kroměříži.

Do programu Dvořákovy Prahy neodmyslitelně patří i jména světových orchestrů. Vedle Vídeňských symfoniků a Essenských filharmoniků s Tomášem Netopilem se mohou posluchači těšit na London Philharmonic Orchestra s šéfdirigentem Vladimirem Jurowským, Gustav Mahler Jugendorchester pod vedením charizmatického Ingo Metzmachera a s vynikajícím francouzským klavíristou Jean-Yvesem Thibaudetem. Své pevné místo má i Česká filharmonie. Festivalový recitál bude patřit klavíristovi a pedagogovi Ivanovi Klánskému, na Dni D oslní mladí čeští umělci stojící na začátku úspěšné mezinárodní kariéry: varhaník Pavel Svoboda, houslistka Olga Šroubková, hornistka Kateřina Javůrková a tenorista Petr Nekoranec.

Program nabízí i oblíbené Setkání po potlesku s některými hudebníky. Návštěvníci koncertů budou tak moc sami položit otázky Vladimiru Jurowskému, Radku Baborákovi, Tomáši Illemu a všem hudebníkům Dne D. Před dopoledním matiné proběhne rovněž diskuse s dirigentem souboru Musica Florea Markem Štrynclem.

Festival připomene i dvě smutné události posledních měsíců. Nastávající Dvořákova Praha je prvním ročníkem, který se uskuteční bez skladatelova vnuka Antonína Dvořáka III. Pořadatelé uctí jeho památku koncertem Requiem 14. září. Rovněž nebude chybět vzpomínka na dirigenta Jiřího Bělohlávka, který je velkou ztrátou pro celý hudební svět, a jeho památce je věnován koncert České filharmonie 20. září.

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha by se nemohl úspěšně rozvíjet bez dlouhodobé podpory mecenáše kultury pana Karla Komárka a investiční skupiny KKCG. „Setkání s umělci, dirigenty a sólisty, kteří ve svém vystoupení na festivalu interpretují díla Antonína Dvořáka, a jejich spontánní reakce po úspěšných koncertech mě utvrzují o jeho neskutečném vlivu na další generace svých následovníků po celém světě. Skladatel, jemuž je festival Dvořákova Praha zasvěcen, byl jedním z největších Čechů a dodnes je významným ambasadorem české kultury. A já jsem hrdý na to, že již deset let Dvořákovu Prahu podporujeme,“ říká Karel Komárek.

Hlavním festivalovým centrem je tradičně Rudolfinum, koncerty komorní řady probíhají kromě Dvořákovy síně také v Anežském klášteře. Vstupenky na všechny festivalové koncerty je možné zakoupit on-line na www.dvorakovapraha.cz, v předprodejních sítích Colosseum a Ticketpro a od 7. do 23. září také v informačním centru Dvořákovy Prahy v Rudolfinu. Pořadatelé nabízejí vedle odměn za věrnost také slevy pro studenty, učitele a seniory, členství v Klubu mladých a další výhody.



Kompletní program je k dispozici na www.dvorakovapraha.cz.

Letošních pět dramaturgicky špičkově pojatých programových řad a tři neotřelé a zajímavé doprovodné programy Dvořákovy Prahy představí špičková hudební tělesa, respektované interprety i pozoruhodné talenty na startu slibné kariéry. „Kromě komplexu vokálně instrumentálních děl Dvořáka je důležitým stavebním prvkem také představování nejvýznamnějších českých hudebníků, kteří úspěšně jdou po dvořákovské cestě ke světovosti. To platí jak o dirigentech, jako je Tomáš Netopil nebo Jakub Hrůša, tak o pianistovi Ivanu Klánském, kurátorovi letošní komorní řady Radku Baborákovi nebo letošních debutantech Nekorancovi, Svobodovi, Šroubkové... A jak jinak než z nejúspěšnějších českých hudebníků hrajících v prestižních světových orchestrech by měl být sestaven Festivalový orchestr Dvořákovy Prahy?“ říká umělecký ředitel Dvořákovy Prahy Marek Vrabec.

V tradičním prologu se festival vydá Po stopách Antonína Dvořáka, tentokrát bude cílem již 3. září Kroměříž. Pod taktovkou místního rodáka Tomáše Netopila zde zazní v původní verzi pro klavír Stabat Mater v budově Nadsklepí, tedy na stejném místě, kde jej roku 1886 osobně dirigoval sám Antonín Dvořák. Účinkovat budou olomoucký Akademický pěvecký sbor Žerotín a brněnský Vox Iuvenalis a sólisté. Koncert začne v 16.30 hodin, tedy stejně jako před 131 lety.

Elitní programová řada Dvořák Collection je letos zaměřena na kantátová a oratorní díla. Na zahajovacím koncertu zazní oratorium Stabat Mater, náš přední orchestr PKF – Prague Philharmonia povede jeho šéfdirigent Emmanuel Villaume, zpívat bude vynikající Český filharmonický sbor Brno a zejména hvězdný kvartet sólistů: lotyšská sopranistka Kristine Opolais, slovenská mezzosopranistka Jana Kurucová, polský tenorista Piotr Beczala a německý basista René Pape. Velkolepé Dvořákovo Reqiuem zazní v podání České filharmonie pod taktovkou ve světě stále respektovanějšího Jakuba Hrůši, Pražského filharmonického sboru se sbormistrem Lukášem Vasilkem a kvartetem hvězdných sólistů: americkou sopranistkou Ailyn Pérez, nizozemskou mezzosopranistkou Christiane Stotijn, americkým barytonistou Michaelem Spyresem a českým basistou Janem Martiníkem. Rezidenční Česká filharmonie s dirigentem Petrem Altrichterem přednese mistrovská díla dlouholetých přátel, Antonína Dvořáka a Johannese Brahmse. Zazní i slavný Dvořákův Violoncellový koncert h moll, v němž se letos sólového partu ujme jeden z nejvyhledávanějších světových violoncellistů Jean-Guihen Queyras.

Každoročně zve Dvořákova Praha ty nejlepší světové orchestry. Letos uvítá nejprve London Philharmonic Orchestra s šéfdirigentem Vladimirem Jurowským. Těleso se v poslední době do povědomí široké veřejnosti zapsalo mj. i nahrávkou filmové hudby k trilogii Pán prstenů. Gustav Mahler Jugendorchester vznikl v roce 1986 z popudu slavného Claudia Abbada, pod vedením charizmatického Ingo Metzmachera potěší orchestr virtuozitou, mladistvou energií a elánem. K nim se přidá také věhlasný francouzský klavírní virtuos Jean-Yves Thibaudet, který přednese Gershwinův Koncert pro klavír a orchestr F dur, v němž se hravě prolínají prvky jazzu i vliv dobových muzikálů. Tomáš Netopil představí v Praze poprvé osobně „svůj“ orchestr Essenských filharmoniků, jejž od roku 2013 úspěšně vede. Závěr festivalu bude patřit Vídeňským symfonikům, kteří pod vedením Tomáše Netopila zahrají díla dvou upřímných přátel v životě uměleckém i osobním, Johannese Brahmse a Antonína Dvořáka. Závěrečný koncert zároveň uzavře letošní Dvořák Collection, při Dvořákově Te Deum orchestr posílí Pražský filharmonický sbor a Simona Šaturová s Adamem Plachetkou, sólisté z řady českých, a přesto již světových umělců.

Role kurátora komorní řady festivalu se zhostil hornista světového formátu, organizátor a dirigent Radek Baborák, který poprvé představí i Festivalový orchestr Dvořákovy Prahy. V souladu se specializací kurátora bude v programu znát oproti předchozím letům dominance dechových nástrojů. Pozvání přijala řada špičkových hudebníků, sólistů, komorních specialistů i zkušených orchestrálních hráčů. Dalších partů se tak v programu komorní řady zhostí například houslista Daishin Kashimoto, klavírista Denis Kozhukhin, klarinetistka Shirley Brill, fagotisté Bence Bogányi, Tomáš Františ a Ondřej Roskovec či violoncellistka Michaela Fukačová, hobojistky Clara Dent a Jana Brožková a hornisté Kateřina Javůrková, Mikuláš Koska a Jan Vobořil. Zajímavé bude premiérové uvedení pozoruhodné novodobé instrumentální úpravy Bachových Goldbergovských variací skladatele Tomáše Illeho, v němž se představí Radek Baborák s houslistou Daliborem Karvayem, kytaristou Pavlem Steidlem a fagotistou Bencem Bogányim. V dalším programu budou hudebníci zkoumat vliv a přínos komponistů a hudebníků s židovskými kořeny. Sólisty tu posílí sopranistka Kateřina Kněžíková, charismatický německý violoncellista s peruánsko-uruguayskými kořeny Claudio Bohórquez, hornista Jan Musil, violista Ondřej Martinovský, klavírista Miroslav Sekera a perkusista Svatopluk Čech. Komorní řada vyvrcholí premiérovým vystoupením nově vzniklého Festivalového orchestru Dvořákovy Prahy pod taktovkou Radka Baboráka. V jeho podání zazní Beethovenova předehra Leonora III., Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“ a Mozartova Koncertantní symfonie Es dur pro flétnu, hoboj, fagot, lesní roh a orchestr. Sólisty večera budou Radek Baborák na lesní roh, flétnista Vídeňských filharmoniků Walter Auer, německá hobojistka Clara Dent a maďarský fagotista Bence Bogányi.



Letošní recitál Dvořákovy Prahy představí jednoho z našich nejlepších klavíristů Ivana Klánského v dílech dvou velikánů světové klavírní literatury, Ludwiga van Beethovena a Fryderyka Chopina.



Debutový den bude patřit čtyřem neobyčejně úspěšným českým hudebníkům nejmladší generace, varhaníkovi Pavlu Svobodovi, houslistce Olze Šroubkové, hornistce Kateřině Javůrkové a tenoristovi Petru Nekorancovi, kteří všichni bez výjimky bodovali v prestižních světových interpretačních soutěžích v loňském a letošním roce.

„Den D je pro nás jedním z významných momentů festivalu. Ti nejlepší mladí umělci se vydávají cestou, kterou vytyčil náš patron – otevřeni světu zároveň obohacují svět specifickými prvky české hudby a k nám přinášejí čerstvý svěží vítr,“ podotýká Marek Vrabec.



Dvořákovské sobotní matiné zaujme dobově autentickým provedením Novosvětské v podání Marka Štryncla a jeho souboru Musica Florea, zazní rovněž Hymnus z básně „Dědicové Bílé hory“, v němž se vokálního partu ujme sbor Collegium Floreum. Rodinný den nabídne během celého odpoledne hudebně-dramatické a výtvarné dílny pro děti, které spojuje téma vyslovené kdysi samotným Antonínem Dvořákem: „Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu.“ Děti si vyzkouší, co znamená být strojvůdcem parního vlaku nebo co dělá průvodčí. Zábavným odpolednem bude provázet moderátor a kouzelník Jiří Hadaš. Později pak v Rudolfinu přivítá pozoruhodný hudební soubor z Berlína, saxofonové kvarteto Clair-obscur. Pod vedením Jana Jiráně se spoluúčastí oblíbeného Jiřího Lábuse čeká děti a jejich rodiče netypické provedení baletní hudby Bohuslava Martinů Kdo je na světě nejmocnější. Díky interpretům se můžeme těšit na převážně nevážné hudební odpoledne.

Dvořákova Praha 2017 – přehled programových řad



Dvořák Collection

Kompletní dílo kantátové a oratorní A. D.

7 / 9 Stabat Mater - Kristine Opolais, Jana Kurucová, Piotr Beczala, René Pape, Český filharmonický sbor Brno, PKF – Prague Philharmonia, Emmanuel Villaume

13, 14 / 9 Requiem - Ailyn Pérez, Christianne Stotijn, Michael Spyres, Jan Martiník, Pražský filharmonický sbor, Česká filharmonie, Jakub Hrůša

16 / 9 Hymnus - Musica Florea, Collegium Floreum, Marek Štryncl

20 / 9 Česká filharmonie, Petr Altrichter, Pražský filharmonický sbor, Jean-Guihen Queyras

23 / 9 Te Deum - Simona Šaturová, Adam Plachetka, Pražský filharmonický sbor, Wiener Symphoniker, Tomáš Netopil



Světové orchestry

Význačné zahraniční orchestry, dirigenti a sólisté

8 / 9 London Philharmonic Orchestra, Vladimir Jurowski, Alina Ibragimova

11 / 9 Gustav Mahler Jugendorchester, Ingo Metzmacher, Jean-Yves Thibaudet

12 / 9 Essener Philharmoniker, Tomáš Netopil, Pavel Haas Quartet

23 / 9 Wiener Symphoniker, Tomáš Netopil, Pražský filharmonický sbor, Simona Šaturová, Adam Plachetka

Komorní řada

Kurátor Radek Baborák

15 / 9 Tři velká „B“: Bach, Beethoven, Brahms - Radek Baborák, Daishin Kashimoto, Denis Kozhukhin, Shirley Brill, Bence Bogányi, Michaela Fukačová, Petr Valášek, Hana Baboráková, Karel Untermüller, Štěpán Kratochvíl, Martina Bačová

17 / 9 Serenáda pro dechy - Radek Baborák, Denis Kozhukhin, Daishin Kashimoto, Shirley Brill, Bence Bogányi, Clara Dent, Michaela Fukačová, Dalibor Karvay, Hana Baboráková, Martina Bačová, Karel Untermüller, Tomáš Františ, Ondřej Roskovec, Jan Brabec, Jana Brožková, Kateřina Javůrková, Mikuláš Koska, Jan Vobořil, Štěpán Kratochvíl

18 / 9 Goldbergovské variace - Radek Baborák, Dalibor Karvay, Pavel Steidl, Bence Bogányi

19 / 9 Chlapcův kouzelný roh - Radek Baborák, Dalibor Karvay, Martina Bačová, Karel Untermüller, Hana Baboráková, Claudio Bohórquez, Jan Musil, Ondřej Martinovský, Štěpán Kratochvíl, Petr Valášek, Mikuláš Koska, Clara Dent, Bence Bogányi, Miroslav Sekera, Svatopluk Čech, Kateřina Kněžíková

21 / 9 Eroica - Festivalový orchestr Dvořákovy Prahy, Radek Baborák, Walter Auer, Clara Dent, Bence Bogányi

RECITÁL

18 / 9 Ivan Klánský

Den D

Debutový den

22 / 9 Pavel Svoboda, Olga Šroubková, Kateřina Javůrková, Petr Nekoranec



Dvořákova Praha 2017 – doprovodný program

Po stopách Antonína Dvořáka

3 / 9 Tomáš Netopil, Akademický pěvecký sbor Žerotín, Alžběta Poláčková, Veronika Hajnová, Jaroslav Březina, Jiří Sulženko, Jitka Čechová

Dvořák matiné

16 / 9 Musica Florea, Collegium Floreum, Marek Štryncl

Rodinný den

16 / 9 Clair-obscur, Jiří Lábus, Jan Jiráň

Dvořákova Praha

umělecký ředitel Marek Vrabec

Festival Dvořákova Praha se koná pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky hl. města Prahy. Záštitu nad zahajovacím koncertem převzal Daniel Herman, ministr kultury České republiky. Festivalová Dvořák Collection se chlubí záštitou kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského.

