Už příští týden ve středu 6. září se švédská metalová banda Dead By April s nadšením vrací do Prahy

Praha 1. září – Již příští týden ve středu 6. září předvedou svou show v pražském klubu Futurum švédští Dead By April. Po zrušeném koncertu v prosinci minulého roku přijíždí do Prahy se spoustou energie a metalu té nejvyšší kvality. Na začátku dubna stihli vydat své čtvrté album Worlds Collide a čeští fanoušci se tak mohou těšit kromě osvědčených pecek i na pořádnou dávku nové muziky. Jako předkapela se s nimi představí pětičlenná finská kapela Disclarity, jejíž hudba spadá do příbuzného hudebního žánru metalcore.

(2015) předvedlijejich osvědčenou kombinaci screamu, zpěvu, elektroniky a kláves. Nyní se vrací v rámci turné k novému CD se samostatným koncertem. Albumna labelu Spinefarm Records. Skladbaz nového alba ”Worlds Collide”

Kapela dorazí do Prahy se staronovým zpěvákem. Původní zpěvák a jeden ze zakládajících členů kapely Jimmie Strimell, který z kapely odešel v roce 2013 se nyní vrátil a nahradil Christoffera "Stoffa" Anderssona.

Vstupenky na koncert jsou v prodeji v síti GoOut.cz za cenu 390 Kč. Více informací na www.rockforpeople.cz

Dead by April vznikli v roce 2007 s jednou hlavní myšlenkou, vymanit ze se ze škatulek a nenechat se svázat pravidly a hranicemi žánrů. A fungovalo to. Na začátku se svezli na vlně Myspace, později si jich všimly i velké labely typu Universal Music Group a EMI Music Publishing, což vedlo v roce 2009 k vydání debutového alba Dead by April. Průlom pak nastal se singlem Losing you, který se rázem stal hitem. Od té doby kapela koncertuje po celém světě a dělí se o podia s kapelami jako Linkin Park, Avenged Sevenfold, Slipknot nebo Disturbed. V průběhu let se sice několikrát změnila sestava, ale chuť experimentovat a hrát si s žánry tuhle partu z Gothenburg neopouští ani po bez mála deseti letech a čtyřech vydaných albech.

ROCK FOR PEOPLE PRESENTS:

29. 9. 2017 – Seether / Lucerna Music Bar Praha

30. 9. 2017 – Seether / Fléda Brno

22. 10. 2017 – Eskimo Callboy / Roxy Praha

15. 11. 2017 Social Repose / Eleven Club Brno

16. 11. 2017 Social Repose / Café v lese Praha