Metalové okénko srpen

Už i druhý prázdninový měsíc máme za sebou a skončila nejen letní pohoda, ale i období festivalů. To znamená, že kapely se začínají předbíhat v nápadech a vymýšlet materiál na nová alba. V metalovém okénku se dozvíte nášup informací o chystaných deskách, ale tradičně tu máme i řadu videoklipů a dalších novinek ze světa metalové hudby.

A začneme pěkně zostra – death metalová parta Obituary vydala v půli března eponymní album, ze kterého nyní prezentuje klip k písni Sentence Day:

Jedna z mých nejoblíbenějších kapel, norští black metaloví Satyricon, vydávají 22. září své deváté studiové album. To ponese název Deep Calleth Upon Deep a bude obsahovat pouze 8 skladeb. Pokud si říkáte, co vybrali za hrůznou obálku, pak vězte, že jde o malbu světoznámého Nora Edvarda Muncha – a datuje se do roku 1898!

Švédové Clawfinger vydali své poslední album Life Will Kill You v roce 2008, pak v roce 2012 oznámili, že s muzicírováním končí. Nyní se ale vrací a rovnou nám servírují klip k singlu Save Our Souls:

Rob Zombie loni vydal album s šíleným názvem The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser a nyní oznámil, že začal pracovat na nové desce.

Trojčlenná black metalová kapela Samael ze Švýcarska vydá 13. října své desáté album. Deska se jmenuje Hegemony a můžeme se těšit na 13 nových skladeb.

Stejný den vypustí do světa nový materiál i norská black metalová skvadra Enslaved. Nástupce desky In Times z roku 2015 ponese jednoduchý název E a písní bude 8.

Těšit se můžeme i na desku poměrně nové super grupy Prophets of Rage. Americká rap rocková kapela se dala dohromady loni a má vskutku zajímavou sestavu: tři členové Rage Against the Machine a Audioslave (basák Tim Commerford, kytarista Tom Morello a bubeník Brad Wilk), dva členové Public Enemy (DJ Lord a rapper Chuck D) a rapper B-Real ze Cypress Hill. Pokud vás tohle nenaláká, tak už nevím! V půlce září vydají eponymní album, kde najdete 12 písniček. Abyste měli o jejich hudbě aspoň jakous představu, můžete omrknout videoklip k songu Radical Eyes:

Švýcarská kapela Triptykon se loučí s bubeníkem Normanem Lonhardem a vyhlašuje konkurz na tuto pozici. Takže pokud umíte skvěle technicky hrát na bicí, obdivujete frontmana Toma Gabriela Fischera a umíte německy, můžete to zkusit třeba i vy!

Portugalci Moonspell vydají 3. října novou desku s názvem 1755 a já se nemůžu dočkat. Půjde o první album v portugalštině, bude mít 10 skladeb a celé to bude koncept o lisabonském zemětřesení, které se ten rok událo.

Australští rychlíci Thy Art Is Murder vydaliv půlce srpna novou desku Dear Desolation a už nám z ní nabízejí klip k písničce Puppet Master:

Kapela 36 Crazyfists, pocházející z daleké Aljašky, nám koncem září naservíruje novou desku. Nástupce zajímavé fošny Time And Trauma z roku 2015 se jmenuje Lanterns a já jsem zvědavá, jestli budou pokračovat v ponuřejší atmosféře, nebo se vrátí k odlehčenější muzice.

Frontman kapely Hatebreed Jamey Jasta má vedlejší projekt, který nese jeho jméno – tedy Jasta. V březnu vydal už druhé album, The Lost Chapters. A na jeho podporu tu máme klip k písničce The Same Flame:

Švédští Vikingové Amon Amarth vydali své jubilejní desáté album Jomsviking loni v březnu, ale už teď začali pracovat na jeho následovníkovi. Půjde o první album s novým bubeníkem, Jocke Wallgrenem.

Do studia vstoupili také britští harcovníci Napalm Death, kteří by rádi vydali novinku začátkem příštího roku. Jejich poslední album Apex Predator – Easy Meat vyšlo začátkem roku 2015 a bylo jednoduše brilantní, tak mě zajímá, zda to dokáží překonat.

A podobné plány má i americká banda Sevendust. Tedy na podzim nahrát novou desku a začátkem příštího roku ji vydat. Naposledy jsme od nich mohli slyšet studiovku Kill The Flaw, jež vyšla přede dvěma lety.

Americká kapela The Black Dahlia Murder vydá 6. října své osmé album Nightbringers a k této písni rovnou nabídli ke zhlédnutí videoklip:

Rockoví mohykáni Foo Fighters vydají 15. září desku Concrete And Gold a podle toho, co jsme zatím měli možnost slyšet, jde o velmi zajímavý počin a posun v jejich tvorbě. Posuďte sami a koukněte na klip k The Sky Is A Neighborhood:

Švédští Soilwork vydali své desáté album The Ride Majestic přede dvěma lety, loni to bylo album rarit Death Resonance. A na jaro se chtějí zavřít do studia a vymýšlet novinku. Půjde o první album bez jejich bubeníka Dirka Verbeurena, který loni v červenci odešel do slavnější kapely, k Megadeth.

Svou jedenáctou studiovku vydá koncem října kapela industriální americká Powerman 5000. Na desce bude deset skladeb a její jméno bude znít New Wave. Zatím tu máme audio k písničce Sid Vicious In A Dress:

Rockersky ladění Soil slaví dvacet let existence vydáním alba Scream: The Essentials, kde najdeme raritky, alternativní verze písniček a mixy. Ale třeba taky novinku v podobě písničky a nyní i videoklipu Gimme Some Lovin:

Metalisté Killswitch Engage píší materiál na novou desku a tu by chtěli vydat v příštím roce. Půjde už o třetí album se zpěvákem Jessem Leachem, který se do kapely vrátil v roce 2012.

Začali jsme death metalem a taky se jím rozloučíme. Americká kapela Broken Hope v červnu vydala sedmou studiovku Mutilated And Assimilated a z ní tu máme klip k písni Outback Incest Clan:

