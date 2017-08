Smíchov - Újezd zářijová noc

Smíchovský pivovar z 19. století je v současné době posledním velkým pivovarem na území hlavního města Prahy a stal se stěžejní dominantou smíchovské Nádražní ulice. Při procházce Smíchovem jej není možné minout, a pokud už se to náhodou stane, stejně člověka dožene stále přítomná vůně chmelu a sladu, ze kterého se právě připravuje nová várka piva. Letošní léto se v pivovaru odehrává série několika koncertů mezi které patří koncert Monkey Business, Billy Talent nebo PSH.

Mezi prvními, kdo se o chystaném koncertu PSH dozvěděli, byli návštěvníci koncertu Monkey Business, kteří byli svědky málo vídané spolupráce. Během koncertu totiž Matěj Ruppert na pódiu přivítal hostujícího Vladimira 518, který s Monkey Business zarapoval a naladil návštěvníky na nadcházející koncert. Ten se bude konat 14. září od 15:00 v areálu pivovaru.

Během dne bude možnost zúčastnit se prohlídek výroby, které budou mít pod palcem sládci z pivovaru Staropramen. Zájemce provedou pivovarem a prozradí jim o smíchovském pivu vše, co je bude zajímat. Vzhledem k omezené kapacitě prohlídek bude možnost využít rezervačního systému a zamluvit si je dopředu. Ti, kteří se na prohlídku nedostanou, mohou využít možnosti vstupu na vyhlídku na CK tancích, ze kterých je výhled na celý Smíchov i za jeho hranice. Na nádvoří si zároveň bude možné vychutnat pivo čepované přímo z tanku a ochutnat tak nejčerstvější smíchovské pivo. Kromě toho bude na místě i pestrá škála občerstvení servírovaného přímo z foodtrucků.

K hudebnímu programu snad jen to nejdůležitější, protože PSH není třeba příliš představovat. Patří mezi ústřední tělesa českého hiphopu a i přes svou úctyhodnou dobu fungování stále i mezi ty nejaktivnější. Trio Vladimir 518, Orion a DJ Mike Trafik, často doplňované hosty, koncertuje totiž pořád neúnavně a velmi frekventovaně, což ale neznamená, že by snad hrozilo, že se lidem jejich produkce přejí. Mají všude neustále plno, což dokladovala třeba návštěvnost letošní BiggBoss náplavky, kam dorazilo opět několik tisíc lidí. Poslední řadovou desku Epilog sice vydali v roce 2010, ale od té doby má každý z členů na svém kontě nejmíň jedno sólové album. Koncertní sety jsou výběrem toho nejlepšího, co od nich už víc jak dvě generace fanoušci znají. Nejinak tomu bude i ve smíchovském pivovaru. Ostatně jejich track Smíchov-Újezd je dokladem toho, že k místu, na kterém se 14. září objeví, mají vztah.

Zdroj foto