DIVOKEJ BILL – POSLEDNÍ KONCERT TURNÉ A ZLATÁ DESKA ZA ALBUM TSUNAMI

Závěrečný koncert v rámci turné DIVOKEJ BILL LOBKOWICZ TOUR 2017 odehraje kapela v jejich domovských Úvalech již tuto sobotu 2. září. Během koncertu také převezme Zlatou desku Supraphonu za prodej jejich novinkového alba Tsunami.

Album vyšlo pátého května a většina písní z něj zazněla na zmiňovaném turné. To samotné čítalo celkem dvacet tři zastávek a dosud jej vidělo téměř šedesát tisíc diváků. „Turné splnilo naše očekávání, hodně jsme si to užili. Bylo fajn hrát před tolika lidmi a vidět naše fanoušky, jak si s námi zpívají písně z nového alba. A že za tak krátkou dobu získalo zlatou desku, je pro nás velké a příjemné překvapení. Samozřejmě máme radost a doufáme, že to s námi přijdete oslavit právě na poslední koncert našeho turné na našem domácím hřišti v Úvalech,“ říká zpěvák Vašek Bláha.

Po skončení turné se kapela chystá natočit nový videoklip k písni Jaro, která bude po titulní Tsunami a hitu Kořala již třetím singlem z alba Tsunami. „Na podzim se pak přesuneme ještě na Slovensko, kde odehrajeme koncerty na podporu našeho nového alba. A pak nás čekají přípravy příštího roku, protože to bude jubilejní dvacátý rok naší existence. A to si zaslouží řádnou oslavu,“ dodává ještě Bláha.

Předprodej vstupenek v síti Ticketstream.

Více informací naleznete na www.divokejbill.cz

Generální partner turné: Pivovar Lobkowicz

Partner turné: Jameson

Hlavní mediální partneři: Prima Cool, regionální Deník, Hitradio, Headliner