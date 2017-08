Zpěvačka Ewa Farna míří na Vsetín

V pátek 8. září ve Vsetíně odstartuje další ročník Valašského záření, dvoudenního multižánrového festivalu pro všechny generace, v rámci kterého se představí 480 účinkujících. Jeho hlavní hvězdou bude zpěvačka Ewa Farna, která vystoupí se svou kapelou ve velkém sále vsetínského Domu kultury od 19.00 hodin.

Ewa Farna, rodačka z Třince, která se věnuje hudbě od dětství a na svém kontě má již osm řadových alb a přes 30 videoklipů, zavítá na Vsetín po dlouhých osmi letech!

Spolupracuje s významnými polskými i českými hudebníky. Vyzkoušela si herectví i moderaci hudebních cen Anděl společně se zpěvákem Tomášem Klusem. Byla historicky nejmladší českou (Československá Superstar) i polskou porotkyní (X Factor) a v roce 2016 oslavila 10 let své kariéry.

V červnu letošního roku vypustila Ewa Farna, čerstvá držitelka ocenění Zpěvačka roku Hudebních cen Evropy 2, do éteru svůj letní singl Bumerang. „Hledala jsem téma, které vystihuje to, jak žiju a zároveň není vztahové. Zpívám o tom, jakou energii do světa vysíláte, taková k vám pak zase míří zpátky. Když děláte sviňárny, vrátí se vám to. Stejně tak jako když jste hodní a poctiví, život vás odmění, i když ne třeba hned,“ říká zpěvačka. Píseň zkomponovala Ewa ve spolupráci s producentem Marcusem Tranem a textařem Robinem Králem. „Klip je také takovou sumarizací mých 10 let na scéně. Obsahuje mnoho archivních záběrů – z dětství, zákulisí, dodávek či mého jubilejního koncertu, který byl pro mě dosud největším projektem,” dodává Ewa, která bere klip také trochu jako předzvěst dokumentu EWA FARNA 10, který má ukázat její – nejen hudební – dorůstání v dospělém světě showbusinessu. Na podzim letošního roku bude tento hudební film k vidění během několika exkluzivních promítání v kinech po celé republice.

V rámci vsetínského koncertu se můžete kromě Bumerangu těšit také na další Ewiny hity, jakými Boží mlejny, Leporelo, Na ostří nože nebo Boky jako skříň bezesporu jsou. Po skončení koncertu bude následovat autogramiáda zpěvačky.

Sál bude pro návštěvníky koncertu otevřen od 18. hodiny. Vstupenky na sezení jsou vyprodány. Předprodej vstupenek na stání za 290 Kč však stále probíhá na pokladně kina Vatra.

Více informací na: Dkvsetin