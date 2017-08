Jedinečný huslista Marco Rajt opäť boduje! Natočil letný videoklip, ktorým ohuruje svet! Skladba Waiting for Love je v jeho podaní fenomenálna.

Marco Rajt, známy huslista, na ktorého môže byť hrdé celé Slovensko opäť prekvapil. Natočil letný videoklip na skladbu Waiting for Love /Čakanie na lásku/ a opätovne dokazuje svoju genialitu. Tento krát sa rozhodol pre videoklip s filmovou podstatou a rozhodne urobil dobre!

Po nedávnej Búrke od Vivaldiho, ktorú prerobil do svojho unikátneho štýlu, moderný huslista Marco Rajt znova dvíha vlastnú latku a rozhodol sa natočiť videoklip na skladbu Waiting for Love od Aviciiho.

„Táto skladba je jedna z mojich obľúbených. Je melodická, rytmická, vyžaruje z nej pravá radosť a dobrá nálada a hlavne v sebe nesie krásne posolstvo. V origináli sa spieva o tom, že človek bol sklamaný z lásky a napriek tomu na ňu stále čaká. Sám som si prešiel ťažkým sklamaním v láske, ale tiež som sa nevzdal a verím, že láska si nájde každého z nás.“ – priznáva sa Marco Rajt.

Po jednoduchších, ale zato veľmi úspešných videoklipoch sa virtuóz Marco Rajt rozhodol pre prvý videoklip s filmovou podstatou a zvládol ho doslova úžasne!

„Tento klip bol určite najnáročnejší aký som zatiaľ natočil, jeho tvorba bola závislá na mnohých faktoroch, ale mám skvelý tím, takže sme to zvládli pomerne rýchlo a s nadhľadom. Keď človek robí niečo, čo ho napĺňa a je obkolesený pozitívnymi ľuďmi, jeho práca sa mení na hobby a má z nej radosť.“ – vraví Marco Rajt.

Skladba Waiting for Love, ktorú dal Marco Rajt na svoj album „Master of Violin“ ako bonusovú, má pre neho špeciálny význam a chce ňou do sveta priniesť kúsok svojho posolstva.

„V dnešnej materiálnej dobe je väčšina vzťahov veľmi krehká. Pozeráme hlavne na seba, stále sa niekam naháňame, väčšinou sami nevieme kam. Človek musí občas vypnúť, nájsť si čas na seba a svojich najbližších. Láska a úcta je to, čo nás robí ľuďmi a na to by sme mali všetci pamätať.“ - uzatvára Marco Rajt.

Waiting for Love v perfektom spracovaní husľového génia Marca Rajta a jeho a štýlový videoklip.

Slovenský huslista Marco Rajt pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho otec vyučoval viacero hudobných nástrojov a k hudbe ho viedol od útleho detstva. Už ako malý vykazoval výnimočný talent. 8-ročný zvládal náročné skladby ako napríklad Korsakovov Let čmeliaka a podobne. Neskôr síce pri husliach zostal, no vybral si iný hudobný žáner. Vyštudoval žilinské konzervatórium. Debutoval albumom „Pop-Rock-Classic“. Jeho druhým sólovým projektom je album „Master of Violin“. Viac informácií o aktivitách Marca Rajta nájdete na facebooku.