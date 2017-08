Zářijový koncert Diany Krall je téměř vyprodán

Zpěvačka a klavíristka Diana Krall představí 20. září v DRFG Areně svoje nové album Turn Up The Quiet. Do koncertu sice zbývá ještě několik týdnů, ale už nyní je téměř vyprodán. Pořadatelé proto uvolnili do prodeje ještě vstupenky na stání.

„Zájem o koncert nás těší. Nejlepší místa v sále zmizela z větší části ještě před loňskými Vánocemi a nyní už na sezení zbývá jen pár posledních desítek míst. Proto do prodeje přidáváme vstupenky na stání za 490 korun,“ přibližuje výkonný ředitel pořádajícího JazzFestu Brno Vlastimil Trllo. Sektor na stání bude situován na tribuně „E“ a celková kapacita hlediště tak pojme přibližně čtyři tisíce diváků.

Deskou Turn Up The Quiet se kanadská umělkyně vrací ke kořenům a k písním z takzvaného Great American Songbook. „Už dlouho jsem měla chuť tyto skladby zpracovat po svém. Společnost mých nejlepších hudebních přátel mi umožnila vyprávět tyto příběhy tak, jak jsem zamýšlela. Někdy stačí „zesílit ticho“, abyste slyšeli trochu lépe,“ odkazuje Krall na název alba. Turn Up The Quiet skutečně přináší dokonalou kulisu pro klidný večer se skleničkou dobrého vína. Na desce najdete jedenáct jazzových standardů, v jejichž aranžmá hraje prim piano. V písních nechybí oblíbená témata lásky a naděje. Podmanivý zpěvaččin hlas vytváří dojem intimního prostoru. Právě dovedností navodit atmosféru malého jazzového klubu, v němž se vznáší oblaka dýmu, je Krall pověstná. Mnohokrát to dokázala jak ve velkých halách, tak i na samotných nahrávkách. A deska Turn Up The Quiet dokazuje, že ze svého umu nic neztrácí, ba právě naopak.

„V brněnské DRFG Areně se Diana Krall představí s jazzovým kvintetem, s nímž již mnohokrát dokázala vykouzlit intimní atmosféru i ve sportovní hale. DRFG Arena je navíc prostor poměrně komorní a nabízí velmi solidní akustiku pro tento typ koncertu. Interpretace skladeb z „velkého amerického zpěvníku“ je podle mého názoru nejsilnější stránkou Diany Krall a znamená dlouho očekávaný návrat ke kořenům z devadesátých let,“ říká umělecký ředitel festivalu JazzFestBrno Vilém Spilka. Vstupenky na koncert jsou v prodeji na webu Nejkoncerty, v prodejní síti Ticketportal a v běžných kamenných předprodejích. Více informací o koncertu najdete Jazzfestbrno.

