Winternitzova vila zahájí v září koncertní sezónu jedinečným smyčcovým koncertem Josefa Špačka a Tomáše Jamníka

Unikátní funkcionalistická Winternitzova vila na pražském Smíchově zahajuje letošní koncertní sezónu jedinečným smyčcovým koncertem dvou významných českých interpretů – houslového virtuosa Josefa Špačka a violoncellisty Tomáše Jamníka, který se v prostorách vily uskuteční v pondělí 11.9. od 19:00 hod.

Josef Špaček je jedním z nejlepších houslistů své generace, který v současné době kombinuje úspěšnou sólovou dráhu s kariérou koncertního mistra České filharmonie. Věnuje se také recitálům, a to jak na evropských pódiích (mj. v pražském Rudolfinu nebo vídeňském Konzerthausu), tak v Asii nebo ve Spojených státech. Stejně tak i český violoncellista Tomáš Jamník, v současnosti žijící v Berlíně, spolupracuje s mnoha světovými orchestry. V roce 2010 debutoval s PKF - Prague Philharmonia, v následujících sezónách přišla pozvání od České filharmonie a orchestrů v U.S.A., Izraeli, Španělsku, Japonsku a Německu. Oba umělci jsou také zakladateli a hlavními aktéry sdružení „Vážný zájem“, podporující domácí koncertování a muzicírování nejen mezi milovníky vážné hudby.

Součástí koncertu je welcome drink, po jeho skončení je možné vychutnat si se sklenkou vína architekturu Adolfa Loose v prostorách vily, nebo na některé ze tří teras.

Vstupenky na koncert jsou k zakoupení na GoOut.

O vile

Smíchovská vila nese jméno advokáta Josefa Winternitze, který ji nechal postavit pro svoji rodinu v roce 1932. Za architekty si zvolil Adolfa Loose a Karla Lhotu. Rodina vilu obývala jen do roku 1941, kdy byla donucena pod tlakem rasové perzekuce vilu převést na Auswanderungsfond für Böhmen und Mähren (Vystěhovalecký fond). Od tohoto fondu koupila objekt obec pražská, která ve vile zřídila mateřskou školku. Ta zde nepřetržitě sídlila až do roku 1997. Celá rodina byla roku 1943 transportována do Terezína a později do koncentračního tábora Osvětim. Vrátila se pouze Jenny Winternitzová a dcera Suzana, které však již vilu nikdy nespatřily. Potomci se o vile dozvěděli až v roce 1991 při přípravě restitucí.