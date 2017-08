Live Review: Gorillaz v Chicagu odstartovali Humanz Tour (8.7.) - Kapela prevítů Damona Albarna za úplňku jasně zazářila

Damon Albarn je především skvělý performer a všechny ty kreslené obrázky, instrumentální pompa a celá přehlídka hvězd by bez něj nebyly to pravé! Od prvního momentu, kdy vešel na pódium krokem Rockyho Balboa, bylo jasné, že magnetem téhle show bude právě on. Na dálku objal publikum, vztyčil paže jako přerostlý medvídek a za doprovodu víc než dvanáctičlenné kapely se při své promenádě po pódiu na chvilku stal mažoretkou a vzápětí někým, kdo se rozhodl řídit na křižovatce dopravu.

Kapela byla po třítýdenní pauze připravená hudebně explodovat – jejich energie byla nakažlivá.“Tahle deska v mnoha ohledech fakt pochází z Chicaga,” řekl Albarn o poslední desce Humanz. V Chicagu se kromě několika dalších měst album nahrávalo a chicagský house a soul s místními hosty – producentem Jamie Principlem a legendární Mavis Staples - album vyšperkovaly.

Kromě samotné Mavis publikum v The Huntington Bank Pavilion v Northerly Island vidělo i další skvělé umělce. Vince Staples se zápalem jemu vlastním nasadil laťku vysoko se skladbou “Ascension”. Na videu ho přesně ve stylu Gorillaz vystřídali D.R.A.M. a Kali Uchis. Předskokani Little Simz z Londýna a Hypnotic Brass Ensemble z Chicaga se vzápětí vedle Albarna objevili na pódiu a střihli si “We Got The Power”, kdy Little Simz nahradila Jehnny Beth a dokázala, že tahle dynamická písnička zní fantasticky i v podání rapperky, která vystřídala rockerku

Většina skladeb toho večera byla dle očekávání z nejnovější desky Humanz a koncert se proměnil na velkolepou taneční party. Bohatá zářivá světelná show a videoprojekce přiblížily představení i divákům v posledních řadách a vtáhly je na pódium. Na obrazovkách se střídaly ukázky z klipů, nápadité animované pasáže, záběry hudebních hostů (obličej Grace Jones byl digitalizován jako tvář zářivé bohyně v “Charger” a obličej zesnulého Bobbyho Womacka zářil ve “Stylo”).

V přídavku nakonec zazněly hity “Kids With Guns”, “Demon Days” a další, které rozzářily koncert jasem čehosi rodinného, povědomého, něčeho, co je novou tradicí založenou Damonem Albarnem, směsí nejméně dvanácti stylů a žánrů poučenou hvězdnou řadou hostů. Jako by se Gorillaz pokusili úspěšně pospojovat lidi po celém světě. Zažít tuhle událost je jako ztratit se v novém vesmíru Gorillaz – pod vedením jedinečného kapitána.

Setlist:

Phoenix On The Hill

Intro: I Switched My Robot Off

Ascension (with Vince Staples)

Last Living Souls

Saturnz Barz

Charger

Rhinestone Eyes

Interlude: Penthouse

Sex Murder Party (with Jamie Principle and Zebra Katz)

She’s My Collar

Busted and Blue

El Mañana

Carnival (with Anthony Hamilton)

Broken (with Hypnotic Brass Ensemble)

Interlude: Elevator Going Up

Andromeda

Strobelite (with Peven Everett)

Out Of Body (with Zebra Katz)

Garage Palace (with Little Simz)

We Got The Power (with Little Simz)

Encore:

Stylo (with Peven Everett)

Kids With Guns

Clint Eastwood (with Del The Funky Homosapien)

Don’t Get Lost In Heaven

Demon Days