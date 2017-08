Dvacetiletý folk-rockový HROMOSVOD vydává 7.7. 2015 čtvrté řadové CD „Divoký ticho Žižkova“

Pražský folk-rockový Hromosvod, který nedávno oslavil dvacetiny, vydává po pěti letech nové řadové CD Divoký ticho Žižkova. Od dětských začátků na pražské základní škole Horáčkova ušla kapela pořádný kus cesty. „Kdo by si tehdy pomyslel, že nám jednou na desce budou hostovat Kamil Střihavka, Vláďa Merta nebo Petr Janda… Já tedy ne,“ říká kapelník Ondřej Fencl.

Album, zvukově ošetřené protřelým mágem Borisem Carloffem, nabízí čtrnáct různobarevných nahrávek s celkovou stopáží kolem padesáti minut. Kromě přestrojené a notně zrychlené „plíhalovky“ Trubadúrská jde o repertoár napsaný a nazpívaný převážně kapelníkem Fenclem. Dominují akustické nástroje okrášlené vynikající houslovou hrou (Hana Vyšínská - m.j. Inflagranti), příčnou flétnou, podtrhnuté výbušnou, rockovou rytmikou, ale i řadou pro Hromosvod netradičních nástrojů (saxofon, ukulele, kontrabas…).

Celé CD vzniklo autorsky na pražském Žižkově, který se promítá do muziky i výtvarného řešení. Materiál je aranžérsky propracovaný a košatý, přitom stále písničkový, plný silných melodií a sloganů. Texty Ondřeje Fencla získaly s léty a psaním pro jiné muzikanty (Lenka Dusilová, Luboš Pospíšil, Olympic…) nadhled a švih, jsou plné vnitřních rýmu a nevšedních obratů. Ubylo deprese, přibylo melancholie, zůstaly vykřičníky a otazníky, nad smyslem života, stárnutím, láskami i neláskami, štěstím v neštestí… anebo naopak. Písňové příběhy se odvíjejí v ulicích Prahy, ale třeba i v Ostravě (Před Imperialem) nebo Paříži (Francouzská).

Booklet z dílny proslulého Maťo Mišíka je poskládán z fotografií dnešního Žižkova (Kateřina Smidová, Mia Vobořilová-Ferešová…), v nichž se zároveň zračí i historie, která spolu se současností tvoří ono divoké ticho. Jako bonus je vložena malba Vladimíra Málka – přímo pro účel alba specificky zvěčnil žižkovský vysílač a neplechy pod ním.

Ze zajetých folk-rockových kolejí se Hromosvod vychyluje víc než kdy dřív, ať už jde o titulní „najazzlý“ žižkovský šraml Magnety, „knopflerovku“ Jedeme vlakem, pařížským odérem nasáklou Francouzskou nebo vysloveně rádiové Nedělní večery. „Šli jsme po tom, co si žádá píseň“, vysvětluje Ondřej Fencl. „Po třech deskách mě trochu omrzelo mít ty naše charakteristické houslo-flétnové laufy úplně všude, k tomu basa, bicí a já na všechno ostatní. Proto přišel Vojta Jindra s arzenálem strunných nástrojů, Marek Buble na saxofon, vokály přikrášlili Pája Táboříková a Boris Carloff, Roman Lomtadze nahrál doma v Los Angeles perkuse, Vláďa Merta vytáhl mimo jiné valašskou flétnu dvojačku, Rasťo Uhrik a Jaryn Janek dodali pulsující basové groovy, jaké umí jen oni… prostě jsme se trochu rozmáchli.“

A to doslova. „Zappovskou“ Záhadu hlavolamu zemitě vokálně vyztužil Kamil Střihavka, v atmosferické Písničce zahostoval na elektrickou kytaru Petr Janda.

Posluchači se samozřejmě dostane i typických „hromosvodích“ jistot v písních Vyprodáno, Ešte raz nebo v explozivní úpravě Plíhalovy Trubadúrské. Ke snění vybízí bezmála osmiminutový „ploužák“ Mezi řádky, protipól představuje závěrečná krátká a prostá Nekonečná, zrcadlový opak dávné depresivní Konečné z alba Svitavy. Žižkovskou melancholií jsou prodchnuté křehké Smuténky, album půlí jazzová legrácka Mlha. Ze škatulky, do níž je házen recenzenty, se zkrátka Hromosvod nebojí odbočit, kam se mu zachce. A přitom to všechno drží pohromadě.

CD svědomitě zvukově ošetřil jeden z nejuznávanějších mágů v oboru Boris Carloff. Přispěl i hudebně-režisérskými radami a v několika případech pěvecky. „Boris většinou takové věci jako Hromosvod netočí. Stojí za stěžejními popovými alby, sám pro sebe dělá elektronickou hudbu, na hony vzdálenou té naší. Což mě právě lákalo – svěřit se někomu, kdo má odstup, bude řešit, co si žádá písnička a nic víc. Oproti minulé desce plné vypiplaných, nastokrát nahrávaných partů jsme na jeho radu vsadili na přirozenost; jeden, dva pokusy a pryč od toho. Boris má fantasticky vybavené studio a ucho jak Mozart. Naprosto splnil očekávání,“ uzavírá kapelník Ondřej Fencl.

Křest proběhne ve čtvrtek 30.7. večer ve Světlé nad Sázavou, na hlavním pódiu Sázavafestu, role kmotrů se ujme jeden z dvojice vzácných hostů Vladimír Mišík – Radim Hladík.

Hromosvod: biografie

Hromosvod hraje našlapaný písničkový folk-rock, který se díky nástrojovému obsazení a aranžérské pestrosti mírně vymyká tradičním proudům, ale nesklouzává do intelektuálního rozjímání o smyslu všeho a ničeho. Skupina má za sebou 400 koncertů, čtyři oficiální alba, příležitostně vystupuje jako doprovodná kapela Vladimíra Merty. Jako předskokany si Hromosvod vybrali V. Mišík, L. Dusilová, M. Hrůza, Jablkoň, Nerez, Druhá tráva či Fleret.



Vyjma kapelníka Ondřeje Fencla, známého například ze spolupráce s Marsyas, Lubošem Pospíšilem, V. Mertou a J. Hrubým či se Schodištěm najdeme v řadách Hromosvodu také virtuozní houslistku Hanku Vyšínskou (též Inflagranti) nebo jednoho z nejlepších českých bubeníků Jakuba Homolu (ex-King Size, Schodiště, ex-Vilém Čok…).

Hromosvod byl založen na podzim 1994 jako dětská skupina Ondřeje Fencla, který je dodnes její vůdčí osobností. S věkovým průměrem 33 let je patrně nejmladší tuzemskou dvacetiletou kapelou.



Prvních deset roků existence lze s trochou nadsázky nazvat dětskou hrou na muziku, debutové oficiální CD 17 lízátek vyšlo v roce 2004. V propagačních materiálech vydavatele Indies Records se psalo o „velké naději českého folk-rocku“, desku za účasti dvou stovek přihlížejících pokřtil v pražském Rock Café zpěvák Pavel Bobek. V květnu 2006 vyslal Hromosvod do světa své druhé oficiální album s názvem Svitavy, ověnčené pozitivními novinářskými ohlasy a úspěšnou koncertní šňůrou zakončenou ve velkém stylu před zaplněným Hlavním náměstím v Bratislavě.

Kapela se objevuje v programech největších českých festivalů (Sázavafest, Vinohradské vinobraní, Trutnov, Benátská noc…); průběžně pracuje na dalším CD Zimní čas, které v září 2010 před vyprodanou Malostranskou besedou křtí Vladimír Mišík. Po boku jeho Etc a také se spřátelenou Jablkoní odjede pak Hromosvod další turné; klip Tanečnice shlédlo na youtube 30.000 lidí… V roce 2012 začíná koncertní spolupráce s Vladimírem Mertou.

Podrobnější informace o kapele (včetně MP3 a fotografií) naleznete na webových stránkách, facebooku a bandzone

REFERENCE NA PŘEDCHOZÍ ALBUM ZIMNÍ ČAS OD KOLEGŮ Z HUDEBNÍ BRANŽE:

Zuzana Michnová (Marsyas): „Ahoj Ondřeji, vyposlechla jsem si muziku a musím říct, že dobrý. Je to hodně intimní, to mám ráda.“

Lou Fanánek Hagen (Tři sestry): „Během procházky jsem se rozhodl najít Zimní čas, který vzal za své během stěhování pracovny… nicméně jsem ho našel!! A je to krásný a poklidný protipól Tří sester.“

Jarda Svoboda (Traband): „Ondřeji, máš šikovný muzikanty a tvoje lpění na starý muzice je mi velice sympatický – však jsem taky odkojenej všema těma Mišíkama, Pospíšilama, Prokopama a Jasnejma Pakama. Nejvíc mě dostává ta Harrisonovka, pořád si zpívám “zvony v dálce zní, řeka proplouvá duší mou” – to se ti náramně povedlo! Takže díky moc za cd, rád se k němu budu vracet.“

Tomáš Hanák: „Panečku. Zatím čteny jen texty - klobouk dolů, vážně. Pěkná, věru pěkná práce.“

Karel Šůcha (Laura a její tygři): „Ondřeji, líbí se mi to. Booklet je taky moc hezkej a texty mě baví - hlavně fakt dobrej zvuk, čistej a prostornej. Trochu to ve mně náladou evokuje Marsyas (i když zněli jinak).“

Igor Timko (No Name): „Čaf kamo, počul sol ten album a je skutočně prepracovaný. Zbožňujem veci, na ktorych je citit urobena robota a nie odflaknute za dva dni.“

HODNOCENÍ HUDEBNÍ KRITIKY (album Zimní čas):

Antonín Kocábek – časopis TÝDEN 11/2010: „Hromosvod si zručně hraje s náladami, je pestrý díky účelně využitému nástrojovému obsazení a obzvlášť v pomalejších, baladických polohách skladby navazují na to nejlepší, co se v žánru objevilo. Kdo má rád třeba takové Č.p.8, svoje si tu určitě najde. Ostatně i fakt, že desku pokřtil Vladimír Mišík, do všeho organicky zapadá a udává směr (…) Na třetí nahrávce hraje Hromosvod s radostí a vedle rozptýlení nabízí i porci osobité poetiky. Jde o desku příjemnou a ve všech směrech neodfláknutou.“

Petr Korál – deník E15 11/2010: „Při poslechu alba Hromosvodu vás možná napadnou jména jako Mišík, Redl, AG Flek, Marsyas… Především písně Špatný časy, Spolu a povedená česká předělávka Harissonovy Pisces Fish by bez problémů obstály v konkurenci repertoárů zmíněných, slavnějších kolegů v branži.“

Tomáš Hrubý – časopis FOLK A COUNTRY 11/2010: „Bezpodmínečně zaujmout, strhnout, vtáhnout do děje diváka, vytvořit atmosféru… to je něco, co řada jinak stejně talentovaných muzikantů oproti Hromosvodu neumí.“

Filip Tomášek – časopis REPORT 10/2010: „Z novinky je slyšet, že materiál byl vybroušen koncertním hraním, dotažené aranže věstí, že kapela dočkala času i ve studiu, do správné polohy se usadil zpěv. Díky pečlivému mixu CD příjemně „hraje“, zvuková kouzla by však byla k ničemu bez nápadů a šťávy. Obojího je tu dostatek (…) Vkusné, chytré, dotažené. Deska, kterou napoprvé neprokouknete. Uvařte si čaj a zpestřete si (pod)zimní čas.“

Tomáš Hrubý – časopis FOLK 2/2011: „Hrát uměli vlastně už na první desce 17 lízátek, písničky vzbuzující pozornost se objevily na druhých Svitavách. Co nového přinesl Zimní čas? Hromosvodu to ještě lépe hraje, zvuk desky je ještě dokonalejší. Hutné a vrstvené doprovody i lehounké mlžné podkresy, divoké reje tónů nejrůznějších barev, objevné zlomy rytmické i melodické, nápaditá a neopakující se sóla… Pochoutka.“

Tomáš Pohl – Folktime.cz 10/2010: „Není to „čechomorovské juchání“, ani „klezmerovský odvaz“, je to nehraná radost z melodií, které dokážou roztančit duše diváků. Hromosvod pálí do hlediště jednu za druhou, dlouhé blond vlasy Hanky Vyšínské, která s houslemi létá po jevišti, se téměř mísí s dlouhými vlasy kapelníka…“

Milan Tesař (Rádio Proglas) o cd Zimní čas: Album Zimní čas mě překvapilo především tím, jak je dobré. Pokud jde o obsah textů, pochvalu zaslouží především titulní píseň s téměř geniálně zpracovaným tématem časové pasti, která nastane při přechodu na zimní čas.

Miloš Keller – Folktime.cz/ duben 2011 Takhle deska je pestrá a bohatá ve všech svých atributech. Po jejím poslechu jsem, co do perspektiv českého folku, trochu optimističtější. CD bylo jedním z mých tipů při hlasování o folkovém Andělovi, ale jeho nešťastné načasování na podzim zřejmě způsobilo, že si ho kolegové nepovšimli a volili tradiční, vyzkoušené hodnoty. Od prvního poslechu album zaujme plným, kompaktním a sebevědomým zvukem. Další poslech budete potřebovat k tomu, abyste dešifrovali složky, ze kterých se muzika Hromosvodu skládá – škatulka „folkrock“ je prostě málo.

Honza Průša – Musicserver / květen 2011 Cd má sice jako celek své mouchy, některé jednotlivosti jsou ale znamenité a naznačují slibnou budoucnost skupiny (…) Skoro u každé druhé skladby zbystřím, líbí se mi, ať už jde o vynikající bicí, housle nebo flétnu (…) Když posloucháte "Zimní čas", napadají vás taková jména jako Ebeni, Navzájem, či samozřejmě přiznaný Plíhal. "Ztracenej" zas jako by vypadl z nějakého fakt dobrého muzikálu, takového, jaké se u nás daří napsat jen zřídka.

Časopis REPORT o cd Svitavy: „Rozkročen mezi styly, z nichž nejblíže mu je bytelný folk-rock, bere Hromosvod svojí hudbu s nadhledem a autorsky je stále pevnější v kramflecích. Pokud se na debutu kapela teprve nesměle rozhlížela, na Svitavách už zřetelně nachází směr, začíná si věřit, je vyhranější, pestřejší…“

Server Folktime o Hromosvodu: „Při poslechu jejich desky 17 lízátek mívám pocit, že možná už vím, kdo by v budoucnu mohl „vystřídat“ na pomyslném alternativně-folkovém trůnu budoucí důchodce z Jablkoně.“