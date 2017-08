The Offspring: Víme, které skladby zazní na pražském koncertě!

Již ve středu 23. srpna 2017 se v Malé sportovní hale na Výstavišti v Praze-Holešovicích objeví punkrocková legenda z americké Kalifornie, skupina The Offspring. Prošli jsme playlisty z doposud odehraných koncertů letního evropského turné a sestavili jsme očekávaný seznam skladeb.

Na všech dosud odehraných koncertech počínaje 15. červencem 2017, kdy kapela The Offspring zahájila evropské turné, zaznělo v průměru 19 skladeb. Playlist se sice koncert od koncertu mění (co se výběru skladeb i jejich pořadí týče), na všech vystoupeních se však opakují nejznámější hity. Předpokládáme tedy, že i příští týden v Praze zazní s největší pravděpodobností následující písně – You Are Gonna Go Far, Baby, All I Want, Come Out And Play, Staring At The Sun, Want You Bad, Bad Habit, Why Don´t You Get A Job, Head Around You, Pretty Fly, The Kids Aren't Alright, Americana a Self Esteem.

Další skladby, které chyběly pouze na jednom koncertě a které tedy pravděpodobně uslyšíte, jsou také Genocide, Original Prankster a Hit That. Zajímavostí je, že v šesti z devíti případů se v playlistu kapely objevuje cover verze skladby Seven Nation Army americké kapely White Stripes. Jaké však budou další skladby, to už bude překvapením.

Kromě The Offspring vystoupí v Malé sportovní hale ještě dánsko-švédská kapela New Drive a britští The Bottom Line. Koncert pořádá agentura Charm Music. Vstupenky jsou k dispozici v předprodejních sítích Ticketpro a GoOut.

Foto – Offspring