Janáčkova filharmonie Ostrava - Zazní i daegum a kajakum

Mimořádný koncert připravila Janáčkova filharmonie Ostrava pro své posluchače 13. září od 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Večer bude patřit současné korejské skladatelce Soonmee Kang, která za svou tvorbu získala již několik národních ocenění. Zazní tři její skladby nazvané Do We Come From Where We Are Going, Children, Their Pureness a Barachum. Program završí uvedení Mendelssohnovy Symfonie č. 5 tzv. Reformační.

Do We Come From Where We Are Going aneb Odkud přicházíme a kam jdeme? Soonmee Kang se v této čtyřdílné skladbě pokusila vyjádřit krásu přírody a života v ní. Ve skladbě využila také deageum (korejská tradiční bambusová flétna). Hudba díla nazvaného Children, Their Pureness je inspirována třemi malbami zobrazujícími mladé chlapce, kteří se často objevují v nevinných i humorných podobách v různých formách umění. Čistota, kterou představují, je vyjádřena v hudbě mimo jiné i za pomoci tradičního korejského nástroje kajagum, který patří mezi citery. Má dvanáct strun, ale existují také verze s 21 a více strunami. Barachum (pro soprán a orchestr), což je název třetí zařazené skladby Soonmee Kang, je pak jakýsi druh buddhistického rituálního tance v Koreji.

Vstupenky na tento zajímavý koncert pořídíte v Janáčekpointu, online na JFO nebo v pobočkách OIS již za 50 Kč. Pro abonenty Janáčkovy filharmonie je tento koncert bonusem, mají vstup zdarma.

Nejproslulejší houslový koncert zahájí 64. sezónu



Program zahajovacího koncertu 64. sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava 21. září 2017 přináší díla tří mladíků: třicetiletého Suka, osmadvacetiletého Brucha a čtyřiadvacetiletého Dvořáka. Oba Češi se celým svým skladatelským odkazem zařadili do pomyslné světové síně slávy a výčet jejich pravidelně prováděných děl nebere konce. Naproti tomu Bruch ve svém obsáhlém díle nikdy nepřekonal popularitu svého Prvního koncertu pro housle a orchestr. Po prvním provedení dílo stáhl, konzultoval s velikány houslové hry, aby je pak po minimálně šesterém přepracování pustil na vítěznou cestu světem v podání nejlepšího z nich, Josepha Joachima. Nezřídka se setkáme s tvrzením, že z houslových koncertů je právě Bruchův nejproslulejší. Posluchači jej vyslechnou v podání Fabioly Kim, kterou v New York Times nazvali „brilantní sólistkou“, která hraje s mimořádnou přesností a zanícením. Houslistka Fabiola Kim je jedním z nejdynamičtějších hráčů své generace se širokou škálou repertoáru od klasiky až po soudobou hudbu.

Slavný Bruchův koncert doplní díla dvou příbuzných, zetě Suka a tchána Dvořáka, je rafinovaně slavnostní a zároveň intimní a nespoutaná, přináší ovšem také drama nevšední síly a prudkosti. Leitmotiv Sukovy Pragy upomene na husitský chorál, v tomto případě na obléhání Prahy vojsky Jana Žižky, jak je básnicky zpracoval Svatopluk Čech. Dvořák svoji wagnerovsky extravagantní a citově i dramaticky nesmírně silnou Druhou symfonii slyšel jen jednou, v přepracované verzi 23 let po jejím zkomponování. Dílo je unikátním svědectvím o mladém Dvořákovi, který dlouhá léta v krajní chudobě marně čekal na úspěch. Takřka veškeré své tehdejší dílo spálil, Symfonie B dur však byla ušetřena kuriózním způsobem: nechal si ji vyvázat, nakonec ale neměl vazači čím zaplatit a ten si ji ponechal v zástavě.

Koncert začíná v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. Vstupenky v ceně od 160 Kč lze pořídit v prodejním místě JFO – Janáčekpointu, online na JFO (zde naleznete i další potřebné informace) nebo v pobočkách Ostravského informačního centra.





