MIRO ŽBIRKA se těší na FESTIVAL OKOŘ. „Hrál bych tady pořád,“ říká

„Vím, že se FESTIVAL OKOŘ dělá s láskou. Proto ho mám tak rád. Kdybych mohl, hrál bych tady pořád,“ říká MIRO ŽBIRKA o blížícím se 17. ročníku festivalu, který se bude konat V SOBOTU 19. SRPNA.

Spolu s ním na louce pod hradem Okoř vystoupí NO NAME, MIG 21, VÁCLAV NECKÁŘ, MAREK ZTRACENÝ & MARTA JANDOVÁ, EDDIE STOILOW A VYPSANÁ FIXA.

„Už je to čtrnáct let, co jsem tady hrál po dlouhé koncertní a festivalové pauze, takže tam bylo trochu nervozity, ale dnes už sem jezdím jako na chatu. Když se vysloví Okoř, vybaví se mi milá a velmi silná vzpomínka, ano, sem bych se chtěl stále vracet a hrát. Je to velmi úzce spjatý pocit s organizátorkou festivalu – Hankou Petřinovou – díky které, je Okoř takovou, jaká je. Jsem velice rád, že s ní mohu už tolik let spolupracovat. Víte, ono když se něco dělá s láskou, je to na tom hodně znát. A přesně takový je Festival Okoř – místo, kam se lidé rádi vracejí, protože jim je tady prostě dobře,“ popisuje festival MIRO ŽBIRKA.

Festivalové brány se otevřou ve 12:00, o dvě hodiny později zahájí hudební program FESTIVALU OKOŘ pražské formace Eddie Stoilow.

Program 17. ročníku FESTIVALu OKOŘ:

14:00 Eddie Stoilow

15:30 Václav Neckář – BACILY

17:00 Vypsaná Fixa

18:30 Marek Ztracený – host Marta Jandová

20:00 Miro Žbirka

21:30 MIG 21

23:00 No Name

Kromě zmiňovaného hudebního programu si na své tradičně přijdou během festivalu i celé rodiny. Bude připraven i doprovodný program pro děti, spousta skvělého občerstvení a další zábavy a dobrot.

Těšíme se na vás opět po roce, na místě tradičního a každoročního setkávání pro většinu návštěvníků, na srpnovém Festivalu Okoř!

VSTUPENKY JSOU K DISPOZICI V PŘEDPRODEJNÍCH SÍTI TICKETPORTAL A NA WWW.NEJLEVNEJSIVSTUPENKY.CZ.

Na základě zkušeností z minulých let doporučujeme včasnou koupi. Nezapomeňte, že festival byl několik ročníků za sebou úplně vyprodán. Počet návštěvníků je limitován velikostí nejen samotného areálu, ale i dodržením maximální počtu osob pro zajištění komfortu všech návštěvníků.

Kontakt: webové stránky festivalu Okoř, facebookové stránky festivalu Okoř

Zdroj foto