Marcela Laiferová musela zrušit účast na "Noci s hvězdami"

Slovenská legenda Laiferová do Čech na koncert do Zahrádek nepřijede.

Slovenská zpívající legenda a vystudovaná doktorka Marcela Laiferová, která nedávno oslavila narozeninovým Galakoncertem v Bratislavě své 72. narozeniny nepřijede na dlouho avizovaný 19.ročník benefičního koncertu „Noc s hvězdami" na zámku Zahrádky u České Lípy. 30. července v noci totiž měla nehodu, kdy ve svém domě upadla ze schodů a na pravé ruce si urvala téměř všechny úpony a tudíž ji čeká operace této ruky. „Hned jsem volala kolegovi Martinovi Francemu, který koncert pořádá a omluvila se, protože opravdu nejsem ve stavu, kdybych mohla řídit auto, nebo držet mikrofon, protože je to opravdu velmi bolestivé. A to jsem se opravdu tolik těšila, že se zase potkám s českými kolegy a s českým publikem. Tak jen doufám, že na mě nezanevřou a pozvou si mě na nějakou jejich další akci, kdy už budu zase fit", sdělila Laiferová. „Ale dohodla jsem se s pořádající agenturou, pokud to technika dovolí, že mi Martin zkusí v den koncertu zavolat a já bych diváky pozdravila alespoň po telefonu", řekla posmutnělým hlasem zpěvačka.

„Určitě se do Prahy pojedu podívat a podpořit slovenské kolegy počátkem října v rámci Galakoncertu „Slovenští muži vrací úder" v pražské Lucerně, který právě také pořádá Martinova agentura pokud mi to zdraví dovolí, tak jsme se s Martinem dohodli, že bych příští rok zazpívala na jubilejním 20. ročníku „Noci s hvězdami".