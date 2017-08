Jana Uriel Kratochvílová: Radost vystřídal pláč!

Život není procházka růžovým sadem – to může potvrdit snad každý z nás, výjimkou není ani zpěvačka Jana Uriel Kratochvílová, která se proslavila hity V stínu kapradiny, Copánky, Dlouhá bílá žhnoucí kometa, Růží princezna či Holčička na Měsíci. Sotva si nedávno splnila jeden ze svých letitých snů, zaskočila ji velmi nemilá a hlavně nečekaná zpráva, která jí okamžitě vehnala slzy do očí.

V Roudnici nad Labem se konal 14. ročník víkendové akce s názvem Memorial Air Show, během níž tisíce návštěvníků zhlédly nejrůznější historické letouny, ale také současnou leteckou techniku v akci. Nechyběly ani strhující ukázky letecké akrobacie, asi nejefektnější výkon předvedl mistr světa Martin Šonka. Příjemným zpestřením byla účast několika známých osobností. Kromě moderátora Reye Korantenga na roudnické letiště dorazil textař Michal Horáček, hudebník Michael Kocáb, herec Pavel Nový a zpěvačka Jana Uriel Kratochvílová, která dokonce nastoupila do amerického dvouplošníku Stearman a svěřila svůj osud do rukou pilota (i když údajně chvíli spolu pilotovala), který vzápětí předváděl ve vzduchu svoje umění, včetně nejrůznějších otoček a propadů. Uriel původně chtěla chodit po křídlech letounu tak, jako to dělají vyškolení akrobati, ale to jí ve finále nebylo z bezpečnostních důvodů umožněno. Navzdory tomu zpěvačka své účasti nelitovala. „Byl to senzační zážitek, jen jsem čekala, že to bude delší a mnohem odvázanější,“ prozradila nám krátce poté, co vystoupila – živá a s úsměvem na rtech – ze Stearmanu. Záznam z jejího letu a účasti na Memorial Air Show můžete vidět ZDE.

Několik dní nato se ovšem Uriel dozvěděla, že nečekaně zemřel kytarista z její kapely Illuminati.ca, Zdeněk Baron Juračka, který dříve působil rovněž ve Vítkově kvartetu a kapelách Rebels, George and Beatovens, Tango a Žlutý pes. „Je to strašně smutné. Odešel nejen náš super kytarista, ale i veliký kamarád, který s námi hrál už v legendární kapele Heval s Pavlem Trnavským, později se připojil další muzikant Franta Kotva. Zažil s námi její perzekuce a všelijaké zákazy. Poslední desetiletí hrál Baronek, jak mu všichni říkali, s námi v kapele Illuminati.ca Jirky George Hrubeše. Zdenda byl vždy neunavný gentleman a pozitivní Rebel Spirit v jedné osobě, s obrovskou dávkou humoru, takoví géniové už dnes ve světě moc nejsou. Měli jsme v plánu, teď v létě, společně natočit jeho solové album, ale už se tak nestalo, proto jsme použili aspoň jeho čerstvě nahrané, skvělé kytary do nově upraveného songu s novým textem – Nebe Rockem zní. Jedná se o oslavu a memoriál song pro našeho drahého přítele Baronka. A jak tvrdí George, to jeho sólové album mu stejně uděláme, máme množství jeho nejposlednějších nahrávek, které ještě nedávno točil s Georgem. Velice nám tady na tomto světě chybí, pro svoji velkou srdečnost, super originalitu, charakter a kytarové mistrovství je nenahraditelný, “ řekla nám Uriel. Píseň Nebe Rockem zní si můžete poslechnout ZDE.

A mimochodem – nejbližší koncert Jany Uriel Kratochvílové a skupiny Illuminati.ca se uskuteční 5. srpna na festivalu ve Studnici u Náchoda. A ve středu 9. srpna vystoupí – společně se skupinou The Plastic People of the Universe – v pražském klubu Modrá Vopice, a to v rámci třetího ročníku vzpomínkové akce Koncert pro Kaštánka. Na vysvětlenou – Lubomír Kaštánek rovněž hrál ve skupině Illuminati.ca, zemřel v roce 2014. Na obou koncertech zazní nejen hudební vzpomínka na Kaštánka, ale i nový memorial song pro Zdeňka Barona Juračku. Oba skvělí muzikanti už spolu rockují na nebeských festivalech...

Foto – archiv Jany Uriel Kratochvílové