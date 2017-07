Mydy Rabycad vypouští do světa poslední singl z berlínských Red Bull Studios a míří do Kanady a USA

Praze 8. června - V pátek 9. června přichází do celosvětové distribuce Rise Up - poslední z trojice singlů kapely Mydy Rabycad natočených ve skvělých berlínských Red Bull Studios. „Často se potýkám se svou vlastní leností, která mě vlastně hrozně nebaví. Tohle je taková demonstrace proti ní,” popisuje s úsměvem vznik písně zpěvačka a autorka textu Žofie Dařbujánová.

Klip kje již dnes v předpremiéře k vidění exkluzívně na webu RedBull . Renomovaný režisérkapelu tentokrát provázel na vystoupení na Pražském majálesu. Je tedy nabíledni, že vizuálním pojetím klipu Rise Up, pracujícím s atmosférou živého koncertu,vlastně otvírají letní festivalovou sezónu. Ta je letos poprvé zavede na americký kontinent, v červenci zahrají na velkých kanadských festivalech RBC Bluesfest v Ottawě a Festival d'été de Québec v Québecu a v USA na festivalu La La Fête De Marquette v Madisonu ve státě Wisconsin. “Klasicky tomu pořád nevěřím, dokud se to opravdu nestane. Ale zároveň si moc dobře uvědomuju, že je to další level, na který jsme dosáhli, a teď ho musíme zvládnout!” komentuje nastávající kanadsko-americké dobrodružství kapely

Videoklip k písni Rise Up je možné od dnešního dne zhlédnout na redbull.riseup

Den po vydání singlu Rise Up, v sobotu 10. června zahrají Mydy Rabycad na Magické noci v Táboře. Ještě v noci však opustí husitské ležení, aby se jejich vozová hradba během následujících hodin přesunula mezi potomky neméně udatných vikingů: V neděli 11. června večer zahrají v dánském Aarhusu na festivalu Northside, čeká je tak ten den stejný úkol, jako slavné Radiohead. Branou na americký kontinent bude pro Mydy Rabycad Ottawa RBC Bluesfest, který je pozval dokonce na dvě vystoupení 6. a 8. července. Mezi účinkujícími, kteří letos zdobí spolu s Mydy Rabycad festivalový plakát, najdeme legendárního Toma Pettyho s jeho The Heartbreakers, Muse, P!nk, LCD Soundsystem nebo rappera 50 Centa. O den později 9. července bude mít kapela tu čest poblahopřát k padesátinám dalšímu velkému kanadskému hudebnímu svátku jménem Festival d'été de Québec. Dalšími gratulanty jsou letos Metallica, Kendrick Lamar, Gorillaz nebo legendární The Who. Premiéra v USA pak bude na Mydy Rabycad čekat 15. a 16. července na dvou koncertech na největším world music festivalu ve státě Wisconsin, La Fête De Marquette v Madisonu. Po návratu do Evropy se 27. července vypraví na Blue Balls Festival do švýcarského Lucernu, kde zahrají krátce po setu Patti Smith.

Mydy Rabycad natočili v Red Bull Studios celkem tři singly: I Don’t Care, Sensation a Rise Up. Vesmírně vybavené studio, v němž se nejmodernější technické elementy pojí s unikátními vintage hudebními nástroji či přístroji s neopakovatelným zvukem a v neposlední řadě s profesionálním a vstřícným týmem zvukařů a techniků, bylo pro kapelu rájem. „A já se tam poprvé v životě zamilovala do mikrofonu,” popisuje s úsměvem zpěvačka Žofie Dařbujánová zkušenost s jedním z nejlepších mikrofonů všech dob – Vox O Ramou od firmy Neumann. Na současných živých vystoupeních kapely je cítit, že zkušenost z berlínských studií znamenala další posun ve výrazu a tvůrčím směřování. Dá se tedy s mírnou nadsázkou říci, že Red Bull dal opět Mydy Rabycad křídla, na nichž se letos chystají doletět až za Atlantik.

Reportáž z nahrávání v Red Bull Studios najdete zde.

Předchozí klipy z Red Bull Studios:

SENSATION



I DON'T CARE